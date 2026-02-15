El Ayuntamiento de Cartagena pide a la ciudadanía no acudir a los castillos ni a Cala Cerrada debido al incendio

CARTAGENA (MURCIA), 15 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena ha pedido a la ciudadanía evitar transitar por la zona en donde se trabaja en la extinción del incendio declarado en Cabo Tiñoso, con el fin de preservar la integridad de las personas y facilitar la movilidad a los equipos de emergencia.

De este modo, el Consistorio cartagenero pide evitar la práctica de actividades de senderismo en la zona o las visitas a la batería de Castillos o el entorno de Cala Cerrada. De hecho, la embarcación 'Guadalorce' del Servicio Marítimo de la Guardia Civil rescató por mar a dos senderistas sobre las 2.30 horas de la madrugada, los cuales se encontraban pernoctando en una zona próxima al mar y al fuego.