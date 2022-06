El Ayuntamiento de Cartagena plantea la construcción de un nuevo consultorio en Alumbres

CARTAGENA (MURCIA), 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cartagena proyecta la construcción de un nuevo consultorio en Alumbres tras informes recibidos por el Consistorio en los que se habla de defectos estructurales que dificultan el trabajo diario de los técnicos sanitarios, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El equipo de Gobierno ha acordado hacer frente a la renovación del centro, aunque aún hay que perfilar qué proyecto se va a llevar a cabo. Hay diversas opciones que abarcan desde reformar el edificio actual hasta construir un nuevo inmueble en otra parcela de la población cartagenera.

El teniente de alcalde y concejal del área de Turismo, Comercio, Sanidad y Consumo, Manuel Padín, ha señalado que actualizar la red de consultorios del municipio es "una prioridad", como demuestra la construcción del consultorio de Santa Ana, la reforma del de Playa Honda, los trámites para la puesta en marcha de un nuevo centro en La Azohía, el compromiso regional para levantar los centros de salud de Barrio Peral y del Polígono de Santa Ana, o, ahora, este nuevo proyecto en Alumbres.

"El consultorio tiene muchos años y es necesaria una reforma", ha indicado el concejal, quien ha añadido que la idea es que los trabajos estén concluidos esta misma legislatura.

El edil ha precisado que estos defectos estructurales provocan la aparición incluso de plagas puntuales que entorpecen el trabajo de los facultativos, aunque ha aclarado que "en ningún momento se trata de plagas endémicas que impidan la actividad sanitaria del centro".

En este sentido, el teniente de alcalde ha hecho referencia a un informe de la empresa concesionaria del control de plagas del municipio, en el que se refleja que en la última visita al consultorio de Alumbres se han localizado en el interior de la sala de enfermería hormigas voladoras.

"Estas hormigas con alas son estacionales y pueden aparecer en la primavera y en el otoño (en épocas de apareamiento) y no se consideran una plaga ya que la cantidad de estos insectos que aparecen no es elevada y no provoca ningún perjuicio", señala el informe, que explica que "lo normal es que hayan entrado en la sala a través de las ventanas".

El documento también indica que, en alguna ocasión, se han encontrado en el consultorio signos de presencia de roedores (excrementos o placas del techo roídas) e incide en que "esta plaga se controla mediante la colocación de rodenticidas autorizados convenientemente colocados con la máxima seguridad en el almacén y oficio de limpieza".

"La empresa actúa cada vez que se produce algún aviso en este sentido y es eficiente. De hecho, así lo reconocen los propios sanitarios del centro, quienes también nos han trasladado su satisfacción sobre la limpieza que lleva a cabo la empresa que se encarga de la misma en los consultorios del municipio", ha explicado el concejal de Sanidad.

Entre las conclusiones del informe de la concesionaria del control de plagas se recogen cuatro medidas correctoras para evitar nuevos episodios como los descritos anteriormente.

Para empezar, recomienda la limpieza del patio interior del Consultorio y eliminación de la vegetación existente; y aconseja la limpieza del huerto-solar colindante, además de la desratización de la zona, para evitar que los roedores se sigan reproduciendo en dicha zona.

De la misma forma, recomienda poner algún tipo de malla metálica en los agujeros de ventilación que dan a la fachada principal, para evitar el acceso de cualquier tipo de vector; así como revisar bien el falso techo y tapar cualquier otro agujero que pudiera existir al exterior.

Estas acciones, como todas aquellas que puedan ir surgiendo, son siempre supervisadas por la empresa encargada del mantenimiento.