El Ayuntamiento de Cartagena prepara un local para cederlo a AFA.MU y reforzar el apoyo al acogimiento familiar

La alcaldesa Noelia Arroyo conmemorando el Día Mundial del Acogimiento Familiar - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 31 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena está trabajando para ceder un local a la Asociación de Familias de Acogida de la Región de Murcia (AFA.MU) con el objetivo de reforzar el acompañamiento a las familias acogedoras y promover actividades de difusión y concienciación sobre el acogimiento familiar en el municipio, ha anunciado la alcaldesa, Noelia Arroyo.

La iniciativa coincide con la celebración, este domingo, del Día Mundial del Acogimiento Familiar, una jornada dedicada a visibilizar la importancia de que todos los niños y niñas puedan crecer en un entorno familiar seguro, estable y afectivo.

La alcaldesa ha querido reconocer "la enorme labor que realizan las familias acogedoras y asociaciones como AFA.MU, que acompañan y ofrecen una oportunidad a menores que atraviesan situaciones muy difíciles".

"Acoger no es adoptar. Es cuidar, acompañar y dar estabilidad a un niño o una niña durante una etapa especialmente importante de su vida. Y quienes acogen saben que esa experiencia transforma también a las propias familias", ha señalado.

Arroyo ha subrayado además que "la protección de la infancia y la adolescencia es una prioridad para este Gobierno municipal", recordando que Cartagena ostenta el reconocimiento de UNICEF como Ciudad Amiga de la Infancia. "Trabajamos cada día para construir una ciudad más humana, cercana y comprometida con el bienestar de nuestros menores", ha añadido.

El futuro espacio que prepara el Ayuntamiento permitirá a AFA.MU disponer de un punto de encuentro estable para las familias acogedoras, además de desarrollar actividades de información, orientación y sensibilización social sobre el acogimiento familiar.

Según datos de la Comunidad Autónoma, actualmente hay cerca de 1.200 menores bajo tutela en la Región de Murcia y más de la mitad se encuentran en acogimiento familiar. Desde las administraciones y las entidades sociales se insiste en la necesidad de seguir incorporando nuevas familias acogedoras que puedan ofrecer un entorno de protección y cariño a estos niños y adolescentes.

Cartagena ya se convirtió el pasado año en referente nacional en este ámbito al acoger, del 23 al 25 de mayo, el Encuentro Estatal de Familias de Acogida, organizado por AFA.MU y la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar (ASEAF), en colaboración con el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma.

El encuentro reunió en la ciudad a familias de acogida de toda España y abordó, a través de mesas redondas, talleres y testimonios reales, cuestiones relacionadas con los retos actuales del acogimiento familiar, el acogimiento de urgencia o la discapacidad, además de servir como espacio de convivencia y apoyo mutuo entre familias.

"Cartagena seguirá apoyando iniciativas que ayuden a proteger a la infancia y a dar visibilidad al acogimiento familiar, porque todos los niños y niñas tienen derecho a crecer en familia", ha concluido la alcaldesa.