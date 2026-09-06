El Ayuntamiento de Cartagena renovará las esculturas de la entrada al Campamento de Carthagineses y Romanos

CARTAGENA (MURCIA), 6 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena renovará las dos grandes esculturas que presiden la entrada al Campamento Festero de Carthagineses y Romanos. Las actuales figuras, que ya han sido retiradas, serán sustituidas por nuevas representaciones de Himilce y Emilia Paula, que se instalarán sobre las peanas existentes el próximo jueves 10 de septiembre, una semana antes del comienzo de las fiestas, según ha informado la alcaldesa, Noelia Arroyo.

Esta intervención abre una nueva etapa de mejoras en el recinto. "Esta será la primera actuación, pero no la última. Queremos seguir modernizando y adaptando el Campamento Festero, de acuerdo con la Federación de Tropas y Legiones, para mejorar unas instalaciones que forman parte de nuestras fiestas y que cada septiembre reciben a miles de cartageneros y visitantes", ha dicho Arroyo.

La colocación correrá a cargo de los servicios de Infraestructuras, que se encargarán del montaje y anclaje de unas piezas de aproximadamente cinco metros de altura y cerca de 400 kilos de peso cada una.

Las esculturas retiradas fueron fabricadas en poliéster a finales de los años noventa y se colocaron inicialmente en el anterior recinto festero. Posteriormente fueron trasladadas al actual Campamento, junto al estadio Cartagonova. En 2013 el Ayuntamiento acometió una restauración ante el deterioro que presentaban, con daños en distintas partes de las figuras.

Las nuevas esculturas han sido realizadas por la empresa valenciana Valua Arts & Crafts. Tendrán estructura metálica interior, un núcleo de EPS de origen vegetal procedente de reciclado y una protección exterior de poliurea. El acabado será policromado y con una textura para la que los artesanos de la empresa se han inspirado en la escultura de Augusto hallada en Cartagena.

Las piezas han sido diseñadas específicamente para su instalación sobre las actuales columnas de acceso al Campamento, por lo que mantendrán la composición característica de la entrada al recinto con una imagen completamente renovada.

La instalación se realizará antes del comienzo de la XXXVII edición de las Fiestas de Carthagineses y Romanos, de manera que las nuevas figuras de Himilce y Emilia Paula recibirán a los festeros y visitantes desde el primer día de celebración.