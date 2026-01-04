El Ayuntamiento de Cartagena suspende todas las actividades programadas para este domingo y este lunes

CARTAGENA (MURCIA), 4 (EUROPA PRESS)

Las actividades navideñas previstas para este domingo y este lunes, 5 de enero, en Cartagena, tanto en la plaza de los Juncos, la explanada del Puerto y en plaza de España han sido suspendidas debido a la previsión meteorológica.

Lo único que se mantendrá abierto, si el tiempo lo permite, es el mercado de artesanía de la plaza Juan XXIII. La Navidad de la ciudad de Cartagena finaliza así la jornada de ayer viernes, donde se llevó a cabo una extraordinaria Cabalgata de Reyes Magos, que reunió en las calles de la ciudad portuaria a unas 100.000 personas.