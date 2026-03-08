El Ayuntamiento de Cartagena y Talasur seleccionarán y formarán a 250 nuevos trabajadores a través de la ADLE

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, y el alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca Tornel, han visitado las instalaciones de la empresa Talasur en Balsicas - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 8 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, y el alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca Tornel, han visitado las instalaciones de la empresa Talasur en Balsicas, atendiendo a la invitación de su gerente, Salvador Bernal, para conocer los detalles del plan de expansión que la compañía desarrollará en los próximos años y que beneficiará directamente a ambos municipios.

El proyecto, que contempla una inversión superior a los 20 millones de euros en innovación y tecnología durante los próximos cinco años, permitirá a Talasur duplicar su plantilla actual, pasando de 250 a 500 empleos directos en tres años. La ampliación de sus infraestructuras, que superarán los 100.000 metros cuadrados de superficie productiva, consolidará a esta comarca como un referente industrial en el sector.

Durante la visita, los alcaldes han podido comprobar sobre el terreno el modelo de industrialización que la empresa está impulsando, basado en la innovación, la tecnología y la optimización de procesos productivos, y que tiene como objetivo llegar al mercado en la primavera de 2027.

COLABORACIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA ADLE

El Ayuntamiento de Cartagena, a través de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo (ADLE), participa activamente en el plan de formación y capacitación profesional vinculado a esta expansión. La compañía demanda perfiles técnicos y profesionales cualificados como carpinteros, soladores, alicatadores, fontaneros, electricistas, ingenieros, técnicos industriales y especialistas en producción y logística.

Para atender esta demanda, la ADLE trabaja de manera coordinada con Talasur en el diseño y desarrollo de programas de formación con certificación de profesionalidad, adaptados a las necesidades reales del tejido productivo.

La colaboración se materializa a través de iniciativas como formación dual, prácticas profesionales y cursos de especialización, que se desarrollarán en colaboración con centros de Formación Profesional, universidades y entidades formativas del municipio.

Esta colaboración se enmarca, además, en la Mesa de Formación de las Nuevas Industrias, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Cartagena que ya cuenta con 160 empresas adheridas y que busca adaptar la oferta formativa a las necesidades reales del tejido productivo.

Este modelo de cooperación público-privada ya fue puesto en práctica con anterioridad y dio excelentes resultados en la selección y capacitación del personal que actualmente trabaja en la fábrica de Talasur en Balsicas, lo que avala la eficacia de esta alianza.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha destacado "la importancia de sumar esfuerzos entre el Ayuntamiento y las empresas para generar oportunidades laborales de calidad y favorecer la empleabilidad de los cartageneros". Asimismo, ha subrayado que "la colaboración con Talasur es un ejemplo de cómo la formación adaptada a las demandas del mercado contribuye al desarrollo económico de la comarca de Cartagena y a la fijación de talento en el territorio".

En este sentido, la alcaldesa ha querido remarcar el compromiso del Ayuntamiento de Cartagena con el desarrollo industrial comarcal y con la creación de un ecosistema de formación ligado a las necesidades de las empresas y del mercado, conforme al modelo de la Mesa para la Formación de las Nuevas Industrias.

Por su parte, el alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca Tornel, ha valorado "esta apuesta industrial" y ha ofrecido la colaboración de su Ayuntamiento para facilitar cuantos trámites sean necesarios. El alcalde destacó además la ubicación estratégica de la empresa en Balsicas, junto a la futura estación del AVE y con conexión directa a las autovías A-30 y A-7, lo que refuerza su proyección logística y comercial. Impacto económico y creación de empleo.

La iniciativa no solo supondrá un impulso para el empleo directo, sino que también generará un importante impacto indirecto en el tejido económico comarcal, movilizando a cerca de 1.000 trabajadores entre empleo directo e indirecto, y dinamizando la actividad de proveedores, empresas auxiliares y profesionales del sector.

El gerente de Talasur, Salvador Bernal, ha asegurado que "el nuevo modelo productivo permitirá optimizar recursos, mejorar la eficiencia en los procesos y avanzar hacia un sistema industrial más innovador, sostenible y preparado para los retos del futuro".

Fundada en 1995, Talasur es un grupo empresarial de referencia en el sector de la industrialización de procesos productivos. La compañía desarrolla su actividad en un entorno industrial que supera los 45.000 metros cuadrados de infraestructura y superficie operativa, desde donde presta servicio tanto al mercado nacional como internacional.

En los últimos años, Talasur ha realizado una inversión superior a los 15 millones de euros en innovación y tecnología, consolidando una base industrial que ha permitido su expansión y posicionamiento en el sector. La empresa cuenta actualmente con 250 empleados directos y opera en cerca de 90 países de Europa, Norte de África y otros mercados internacionales, con una creciente proyección global.

Su nuevo proyecto estratégico, basado en la incorporación de procesos productivos avanzados y tecnología aplicada, marca un paso decisivo hacia la industrialización del sector, con el objetivo de responder a las nuevas demandas del mercado y mejorar la competitividad del tejido industrial de la Región de Murcia.