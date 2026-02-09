El Ayuntamiento de Cartagena trabaja con auxiliares de Sabic para ofrecer apoyo y planificar alternativas laborales

El concejal de Empleo, Álvaro Valdés, se ha reunido con el Comité de Empresas Auxiliares de Sabic - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena trabaja junto a las empresas auxiliares de Sabic para ofrecer apoyo y planificar alternativas laborales ante la "incertidumbre" generada por el proceso de venta de la planta de La Aljorra.

Esta actuación se enmarca en el cumplimiento de la declaración institucional aprobada por unanimidad en el Pleno municipal, que extiende su compromiso a todo el tejido industrial auxiliar vinculado.

El concejal de Empleo, Álvaro Valdés, se ha reunido este lunes con el Comité de Empresas Auxiliares, al que ha trasladado el "apoyo unánime" de la Corporación local, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

"Hemos querido trasladar la predisposición del Gobierno local de Cartagena de estar a su lado en estos difíciles momentos y, sobre todo, poner a disposición de estas personas todas las herramientas que tiene el Ayuntamiento", ha dicho Valdés.

El edil ha destacado el "papel fundamental" de la Agencia de Desarrollo Local Empleo, cuya directora también ha asistido a la reunión, como punto de contacto "único y directo" para atender las demandas y necesidades de los trabajadores en los próximos meses.

"Están ahora mismo en unos momentos de incertidumbre porque la información no fluye. No hay una gran información de qué va a pasar con la planta de La Aljorra y estamos en ese momento de trabajar de la mano de la industria auxiliar", ha explicado el concejal, que ha subrayado que "el objetivo es actuar de forma preventiva y coordinada".

En nombre de las empresas auxiliares, Rui Pereira, portavoz del colectivo, ha expresado la preocupación que atraviesa el sector. "La incertidumbre es muy grande. No tenemos información, ni tenemos un plan social ni un comité de empresas que nos junte", ha afirmado Pereira, quien ha alertado sobre el impacto económico y social del cierre.

En este sentido, ha advertido de que las empresas auxiliares afectadas generan aproximadamente 2.000 empleos, directos e indirectos, en su mayoría mano de obra local, y ha destacado la importancia estratégica de Sabic, cuya actividad representa alrededor del 2% del Producto Interior Bruto (PIB) de la Región de Murcia.

"Somos el último eslabón en toda la cadena mercantil y los más sujetos a toda la especulación", ha lamentado Pereira, quien ha destacado la dependencia de las auxiliares sobre las decisiones que tomen Sabic y el fondo alemán Mutares.

Tras la reunión, el portavoz de las auxiliares ha agradecido la disposición del Ayuntamiento. "La Agencia de Desarrollo Local nos ha atendido muy bien. Han quedado en echar una mano en todo lo que puedan para recolocar a compañeros que lo necesiten", ha remarcado.

Para ello, "el Ayuntamiento coordinará todos los recursos municipales y autonómicos disponibles para defender el empleo local y la estabilidad económica de la comarca", según ha agregado el concejal Valdés.