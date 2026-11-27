El Gobierno murciano muestra su "rechazo absoluto" a la decisión de remolcar el 'Med Emre' a Cartagena - REDES SOCIALISTA PRESIDENTE MURCIANO

MURCIA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cartagena y el Gobierno de la Región rechazan el traslado al puerto de Cartagena del buque MED Emre, volcado frente a Ibiza con unas 7.000 toneladas de gasóleo en sus tanques, según han afirmado el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, y la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, tras una reunión convocada de urgencia esta tarde en el Palacio Consistorial de Cartagena.

López Miras convocó el encuentro después de recibir una llamada del vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo. Cuerpo le comunicó la decisión del Gobierno de que sea Cartagena el puerto que reciba el buque para vaciar el combustible que almacena.

El presidente ya le trasladó entonces el "absoluto rechazo" del Ejecutivo regional. "Es una decisión unilateral que tiene el rechazo contundente del Gobierno de la Región de Murcia y del Ayuntamiento de Cartagena, porque supone un peligro y porque supone un riesgo desde el punto de vista medioambiental que nos negamos a asumir", ha afirmado López Miras.

"Exigimos al Gobierno de España que busque una alternativa que no sea el puerto de Cartagena", ha reclamado. Ambos dirigentes han expresado su exigencia de que se busque una alternativa "ya que el Gobierno de España no puede garantizar que la operación se hará sin riesgos", y "desplazar el buque a un puerto más lejano que otras muchas alternativas supone un peligro enorme".

"Nadie nos da garantías de seguridad ante el peligro de una maniobra de esa naturaleza. Y por tanto, no vamos a asumir una potencial catástrofe medioambiental en la costa de Cartagena y en la Región de Murcia. Por tanto, que el Gobierno de España busque una alternativa, porque los cartageneros no tienen que asumir ese riesgo", ha insistido el presidente.

La alcaldesa se ha preguntado "¿quién garantiza que se lleve a cabo esta maniobra con la seguridad medioambiental que merecemos tener todos los cartageneros?" y ha subrayado que, si no se puede dar esa garantía, "lo que exigimos es que se busquen otras alternativas".

Presidente y alcaldesa han alertado de que el remolque obligaría a pasar frente una de las costas con más figuras de protección ambiental de España y pondría en riesgo la actividad industrial del puerto de Escombreras, con un grave impacto sobre las empresas del valle y sobre el suministro de energía de buena parte de España. A ello se suman los riesgos para la seguridad nacional derivados de la presencia de la base naval de Cartagena.

López Miras ha advertido de que las toneladas de gasóleo que transporta el buque "representan un riesgo potencial para nuestro litoral y nuestros ecosistemas marinos". Arroyo ha recordado que "la costa de Cartagena tiene un grado de protección alto, el más alto de todos los puertos del Mediterráneo, con reservas marinas, con la Red Natura 2000".

El presidente regional ha precisado que "el puerto de Cartagena es el único puerto del Mediterráneo que cuenta con 10 espacios protegidos de la Red Natura 2000" y que un vertido "podría afectar a espacios protegidos como el Parque Natural de Calblanque, reservas marinas, el corredor de cetáceos, zonas LIC, a la actividad pesquera, a la agricultura y a otros sectores económicos".

"Y otro dato relevante, que dudo mucho que hayan tenido en cuenta, es que el traslado pasaría próximo al Mar Menor, algo que agrava nuestra preocupación", ha añadido. Y es que, según ha recordado, "Escombreras es una infraestructura estratégica para la Región de Murcia, alberga instalaciones industriales, una refinería, terminal de tránsito de líquidos y una planta de gas natural licuado".

Sobre el valle, "desde donde sale aproximadamente el 40 por ciento del suministro de combustible de nuestro país", y el presidente ha advertido de que "su único canal de acceso constituye un elemento especialmente sensible. Un accidente, un hundimiento o una varada en ese canal podría comprometer la operativa de una infraestructura fundamental para nuestra economía y nuestro abastecimiento. Y no vamos a asumir ese riesgo".

La alcaldesa, por su parte, ha añadido que "estamos junto al arsenal, junto a la base naval, que es una infraestructura clave para la defensa nacional".

Por otro lado, el presidente murciano ha alertado también de que "la recuperación del buque podría prolongarse durante meses", ya que "las operaciones de adrizado, extracción de carga y retirada del pecio requieren medios especializados, grandes superficies de trabajo y ocupación de espacios portuarios", y de que eso "podría afectar a la actividad ordinaria del puerto de Cartagena, a sus instalaciones y a los tráficos comerciales que desarrolla".

"Estamos hablando de riesgos ambientales, industriales, económicos y operativos que deben ser evaluados antes de adoptar cualquier decisión. La Región de Murcia no puede aceptar que nos conviertan en el destino de esta operación sin que se hayan evaluado previamente todas las consecuencias", ha señalado.

"No pueden poner en peligro a Cartagena, no pueden poner en peligro la Región de Murcia por un accidente que ha sucedido a 200 kilómetros de aquí", ha concluido.

En la reunión han participado el presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Pedro Pablo Hernández; y los consejeros de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, y de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro. Todos ellos analizaron las circunstancias y los riesgos del traslado.

El Med Emre volcó en la madrugada del jueves a unas 19 millas al noroeste de Ibiza. El accidente costó la vida a su jefe de máquinas. Los gobiernos de Baleares y de la Comunidad Valenciana ya habían rechazado expresamente acoger el buque en sus puertos.

Cartagena se encuentra a más de 120 millas del lugar del accidente, el doble de distancia que la costa valenciana, y la operación de vaciado podría prolongarse durante varias semanas.