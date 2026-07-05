Murcia destina más de 112.000 euro para renovar y mejorar la red de abastecimiento en La Flota

El Ayuntamiento destina más de 112.000 euro para renovar y mejorar la red de abastecimiento en La Flota - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia, a través de Aguas de Murcia, finaliza en los próximos días las obras de renovación y mejora de la red de abastecimiento de agua en la calle Corregidor Vicente Cano Altares, en el barrio de La Flota, que han contado con una inversión de 112.355,52 euros, y que supone una mejora de la calidad y la fiabilidad del suministro de agua para más de 350 personas de la zona.

El concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, junto a la directora general de Aguas de Murcia, Inmaculada Serrano, ha visitado esta actuación que forma parte del Plan de Actuaciones 2024-2027 de Aguas de Murcia.

En concreto los trabajos se han centrado en la sustitución y ampliación de la red de abastecimiento existente, con la instalación de 142 metros de tubería de fundición dúctil de 150 milímetros de diámetro, y otros 12 metros de tubería de 100 milímetros.

Además de renovar las conducciones principales, el proyecto ha incluido nuevas conexiones de mallado que reforzarán el suministro en las calles colindantes de Salvador Dalí, Pontel, Obispo Francisco Landeira y la avenida de Alicante. "Esta mejora permitirá aumentar la garantía del servicio y ofrecer una mayor capacidad de respuesta ante posibles incidencias o trabajos de mantenimiento", tal y como ha destacado el edil Antonio Navarro.

Una vez concluidos los trabajos hidráulicos, desde la empresa municipal Aguas de Murcia se realizarán los trabajos de reposición del pavimento asfáltico en una superficie de 1.380 metros cuadrados.

Con estos trabajos desde el Ayuntamiento de Murcia continúa avanzando en la modernización de las infraestructuras hidráulicas del municipio, una de las líneas estratégicas del Plan de Actuaciones 2024-2027, orientado a garantizar un servicio de abastecimiento más eficiente, seguro y sostenible para todos los ciudadanos.