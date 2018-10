Ayuntamiento establece un Plan especial de protección con seis dispositivos de seguridad en la Feria de Murcia

Publicado 28/08/2018 14:11:49 CET

Entre otras acciones se impedirá la entrada de camiones y furgonetas al casco urbano

MURCIA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Murcia, José Ballesta, junto a la concejal de Tráfico, Seguridad y Protección Ciudadana, Lola Sánchez, y el delegado del Gobierno, Diego Conesa, ha asistido este martes a la reunión de la Junta Local de Seguridad, en la que se abordado el dispositivo especial de protección con motivo de la Feria de Septiembre.

El Ayuntamiento ha elaborado un Plan Especial de Protección con motivo de los próximos días festivos, cuyo objetivo prioritario es "garantizar la seguridad de los ciudadanos de Murcia y visitantes, para que disfruten de las fiestas con tranquilidad".

El Plan Específico de Protección se estructura en seis apartados. El primero de ellos, es el dispositivo de servicio especial en el recinto ferial de la Fica con una docena policías vigilarán con carácter específico este recinto patrullando constantemente y dotados de un chaleco policial que facilite su identificación. En caso necesario contarían con el apoyo del servicio ordinario, además de los refuerzos que se estimen adecuados.

Además se instalará una Oficina Móvil de Atención Policial que sirva de punto de referencia a los ciudadanos como información, posibilitando la prestación de cuantos servicios requiera el visitante, según han informado fuentes municipales.

En dicho dispositivo interviene además Protección Civil, que repartirá pulseras a los niños para apuntar un teléfono de contacto para que en caso de pérdida del menor pueda ser localizado y comunicárselo de forma inmediata a los padres o tutores, Bomberos y Cruz Roja.

Habrá otro dispositivo en la Romería. Se trata del acto más multitudinario de la feria por lo que la Concejalía destinará el total de sus efectivos disponibles. También en Moros y Cristianos. Y es que sus principales desfiles transcurren por Plaza Martínez Tornel, Plano San Francisco y Gran Vía Salzillo, por lo que la Policía Local cortará el tráfico en sus entornos, procediendo a efectuar desvíos provisionales por las principales rondas de la ciudad.

Además se prestará servicio policial para velar por la seguridad de los asistentes a los actos musicales con motivo de la Feria. Al igual que en el servicio de las atracciones de la Fica, estos funcionarios policiales irán dotados de un chaleco policial reflectante que facilite su identificación.

Y habrá un dispositivo en Los Huertos y Campamento Medieval. De tal forma, se instalará otra Oficina Móvil de Atención Policial, complementando el servicio de protección (patrullas a pie), posibilitando un mayor acercamiento de la Policía Local a los vecinos y visitantes que acudan al Jardín del Malecón, prestando de esta forma un mejor y más eficaz servicio de información y auxilio.

Además, y como complemento a los efectivos policiales destinados a cada uno de los eventos o actos festivos que conforman el Dispositivo Especial de Feria de este año, se van a destinar 16 agentes no uniformados en La Fica (4), los Huertos (4) y en grandes desfiles (8).

Como novedad, este año dentro de la campaña 'No Es No', impulsada por el Ayuntamiento de Murcia con el objetivo de conseguir unas fiestas libres de agresiones sexuales, se contará con la instalación de Puntos Violeta que estarán atendidos por personal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Agresión y/o Abusos Sexuales, Protección Civil y Policía Local de Murcia. Durante las fiestas de septiembre, los puntos violetas estarán en la Fica, en los Huertos, en la Romería y en el concierto de la Romería.

Asimismo se prohibirá la circulación de furgonetas y camiones de cualquier tonelaje desde el día 30 de agosto hasta el 11 de septiembre, inclusive, en la avenida Primero de Mayo (desde las 18.00 hasta las 4.00 horas del día siguiente); el perímetro interior que forman las calles Isaac Albéniz, Primo de Rivera, plaza Circular, Ronda de Levante, Rector José Loustau, Obispo Frutos, Ronda de Garay, Paseo de Garay, plaza de la Cruz Roja, Teniente Flomesta, plaza Martínez Tornel, Plano de San Francisco, Alcalde Gaspar de la Peña, Juan de la Cierva, García Alix, San Andrés y San Antón (entre las 17.00 y las 3.30 horas del día siguiente, excepto el día 10, que se iniciará la prohibición a la misma hora pero finalizará a las 7.00 horas del día 11).

También el día 30 de agosto (desde las 18.30 hasta las 21.30 horas) en Floridablanca, Marqués de Corvera, Cartagena, Princesa, Torre de Romo, Infante don Juan Manuel, Teniente Flomesta, Plano de San Francisco, Gran Vía Escultor Francisco Salzillo y todas las calles de acceso a las citadas.

Así como el día 8 de septiembre (desde las 16.00 hasta las 2.00 horas del día siguiente), en Torre de Romo, Floridablanca, Cartagena, Marqués de Corvera, Princesa, Infante don Juan Manuel, Río Segura, Teniente Flomesta, Plano de San Francisco, Gran Vía Alfonso X el Sabio, Constitución, Marcos Redondo, Acisclo Díaz, Maestro Alonso y todas las calles de acceso a las mismas.

El día 11 de septiembre (desde las 7.00 hasta las 9.30 horas) en las calles: Gran Vía Escultor Salzillo, Teniente Flomesta, Plano de San Francisco, Infante don Juan Manuel, Princesa, Torre de Romo, Marqués de Corvera, Floridablanca, Cartagena, Mozart, San Juan de la Cruz, Pintor Almela Costa, Pintor Pedro Flores y todas las calles de acceso a las mismas. Quedarán exceptuados de esta prohibición los vehículos destinados al transporte público de viajeros.

CORTES DE TRÁFICO CON MOTIVO DE LA BAJADA DE LA VIRGEN

El jueves 30 de agosto se celebra la Recepción oficial de Nuestra Señora la Virgen de la Fuensanta, Patrona de Murcia, en la Iglesia del Carmen, para su posterior traslado a la Santa Iglesia Catedral. La bajada se iniciará en torno a las 15.30 horas, desde el Santuario de la Fuensanta.

El itinerario que sigue es: Santuario de la Fuensanta, C/ Subida Santuario de la Fuensanta, C/ Santuario de la Fuensanta, MU-302, C/ Saavedra Fajardo, Ctra. de Algezares, Barrio de El Progreso, Santiago el Mayor, C/ Torre de Romo y C/ Princesa (Iglesia del Carmen).

Sobre las 19.30 horas tiene previsto llegar a la Iglesia del Carmen, donde será recibida la Patrona, iniciando su recorrido hacia la Catedral de Murcia, por la Alameda de Colón, Puente Viejo, Plaza Martínez Tornel, C/ Tomás Maestre, Glorieta de España (Puerta del Ayuntamiento), C/ Arenal y Plaza Cardenal Belluga (Iglesia Catedral).

Los itinerarios de tráfico alternativos previstos son: Cuando la comitiva se encuentre llegando a la Iglesia del Carmen, sobre las 19.00 horas, el tráfico procedente de la Ctra. de Alcantarilla y Ctra. de El Palmar se desviará por la Avda. de Perea, C/ Industria, C/ Pintor Pedro Flores, C/ Pintor Almela Costa, hasta Ronda Sur. También, desde Avda. Infante D. Juan Manuel hacia Avda. Río Segura.

Cuando se celebre el acto de llegada en la Iglesia del Carmen, sobre las 19.30 horas y se inicie el recorrido hacia la Catedral, se abrirá el tráfico en el entorno del Barrio del Carmen, y se procederá a cortar la Gran Vía Escultor Salzillo, Plano de San Francisco y Teniente Flomesta, desviándose el tráfico por las Rondas, C/ Juan de la Cierva y C/ Ceballos, respectivamente.

Durante el recorrido se irán dando cortes alternativos al tráfico de vehículos, siendo puntos de especial interés: Ctra. de Algezares-Santo Ángel, cruce con C/ Santuario de la Fuensanta; Ctra. de Algezares-Los Garres, cruce con la F1 Avda. Región de Murcia de Algezares; F1 Avda. Región de Murcia de Algezares, Barrio de El Progreso, Ronda Sur, Santiago El Mayor y Torre de Romo.

Para el control tráfico se establece un dispositivo de 33 agentes, mientras que Protección Civil establecerá un dispositivo con una ambulancia con enfermero acompañando a la comitiva durante la bajada y 4 voluntarios apoyarán a la ambulancia desde la Iglesia del Carmen hasta La Catedral.