El Ayuntamiento estrena el festival 'Murcia de cuento' para impulsar la lectura infantil y el bienestar emocional

Presentación del festival 'Murcia de cuento' - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha presentado este miércoles la primera edición de 'Murcia de cuento', un festival dedicado a la lectura infantil, la creatividad y los hábitos saludables, según ha informado el Consistorio.

La iniciativa, presentada por los concejales de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres, y Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, se enmarca en el II Plan de Infancia del municipio y busca posicionar la literatura como herramienta de desarrollo emocional.

El programa de actividades se desarrollará principalmente en el espacio municipal Los Molinos del Río. La jornada de este viernes comenzará con una mesa redonda sobre el uso de libros ilustrados en el aula y un encuentro con el autor Fran Pintadera.

El sábado, la programación continuará con debates sobre el valor terapéutico de la literatura infantil y la adaptación de la lectura a los formatos digitales, a cargo de expertos en psicología y el sector editorial.

El festival concluirá el 23 de abril, coincidiendo con el Día Internacional del Libro, mediante la celebración de la primera feria de librerías en la plaza de Julián Romea. En este evento participarán siete locales y se realizarán actividades de música en directo, cuentacuentos y una lectura colectiva de poesía con la presencia de diversos escritores y poetas de la Región.

Además de la vertiente cultural, el proyecto incluye la campaña 'Escaparates de cuento', en la que comercios de proximidad decorarán sus establecimientos con temáticas inspiradas en relatos infantiles.

Esta colaboración entre las áreas de Bienestar Social y Comercio tiene como objetivo dinamizar el centro de la ciudad y vincular la actividad comercial con el fomento de la cultura desde edades tempranas.

La concejala Pilar Torres ha destacado que el festival refuerza el compromiso de Murcia como 'Ciudad Amiga de la Infancia', promoviendo el acceso equitativo a la cultura y el bienestar emocional de los menores.

Por su parte, el edil Jesús Pacheco ha subrayado la capacidad del evento para generar una experiencia de ciudad participativa que une cultura, comercio y turismo.