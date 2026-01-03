El Ayuntamiento de Lorca adopta las medidas operativas y de prevención necesarias ante la borrasca 'Francis'

LORCA (MURCIA), 3 (EUROPA PRESS)

El concejal de Emergencias en el Ayuntamiento de Lorca, José Martínez, ha informado de que desde hace varios días se está desarrollando un seguimiento permanente de las previsiones meteorológicas. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha alertado de posibles episodios de precipitaciones que incluso en cotas bajas del sureste de España pueden ser en forma de nieve, especialmente los días 5 y 6 de enero, debido a la convergencia de la borrasca 'Francis' y una masa de aire frío procedente del norte de Europa.

Por ello, se han adoptado las medidas operativas y de prevención necesarias en relación a ese aviso especial de nevadas. El edil ha destacado que "esta borrasca de aire polar presenta un frente bien definido de en torno a 1000 kilómetros de diámetro, pero la entrada en contacto de este frente con pequeños sistemas frontales de masas de aire mediterráneo hace que la previsión meteorológica a nivel local cuente con un factor de incertidumbre importante".

Además, Martínez ha señalado que la llegada de este frente frío coincide con el inicio de la 'Operación Regreso' de las vacaciones navideñas, "por lo que no solo estamos pendientes del municipio respecto a la celebración de las últimas fiestas navideñas, también tenemos que prever posibles cortes de la autovía A91 en el límite entre el municipio de Lorca y Vélez Rubio. Concretamente en el enlace entre la A91 y la A92N entre el límite con Almería (Vélez Rubio) y el kilómetro 8 en dirección Puerto Lumbreras".

Otros puntos del municipio en los que se debe reforzar la precaución para prevenir cualquier incidencia que pueda surgir son en la RM11 (Lorca-Águilas) punto kilométrico 14-19; RM711 Lorca-Caravaca; RM504 (la Paca-Doña Inés) y derivaciones C13 a Coy y C12 dirección Avilés; C11 desde la carretera de Caravaca; RM711 pasando por las Terreras hasta llegar a Zarzadilla de Totana; C14 desde Zarcilla de Ramos al Rincón de los Carranzas; C22 desde la Parroquia hasta el límite con Vélez Rubio; MU503 Zarzadilla de Totana-Bullas; y carretera de Avilés-Bullas.

Ante esto, el Ayuntamiento de Lorca activará a partir del domingo día 4 de enero el Plan Territorial de Protección Civil de Lorca en Fase de PREEMERGENCIA, activando el Protocolo de Fenómenos Meteorológicos Adversos anexo a dicho Plan.

Asimismo se ha llevado a cabo la preparación de máquina quitanieves/expendedora de sal y miniexcavadora del Servicio de Emergencias Municipal, que empezarán a dispersar sal de manera preventiva a partir de la tarde del domingo 4 de enero por las carreteras anteriormente citadas de competencia municipal, y se ha alertado a empresas de maquinaria pesada radicadas en nuestro municipio.

Destacar que se ha realizado el correspondiente acopio de sal, acumulando en la Base de Emergencias Lorca Norte en (Zarcilla de Ramos) más de seis toneladas de este producto. De igual forma, se reforzará la dotación de guardia del Servicio de Emergencias Municipal y de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.

Además, se ha alertado a los distintos servicios municipales que son esenciales en este tipo de situaciones de riesgo, como son las distintas concejalías, Servicio Eléctrico, Aguas de Lorca o Limusa y se ha contactado con los alcaldes pedáneos, principalmente de las pedanías del norte y del oeste del municipio, con el objetivo de garantizar la fluidez de las comunicaciones en caso necesario.

En este sentido, personal del Servicio de Emergencias Municipal ha visitado en la tarde de hoy la gasolinera de la Venta de la Petra situada en la A-91 dentro del municipio de Lorca, para coordinar con los responsables de dicho establecimiento posibles actuaciones ante el corte de dicha autovía por la nieve.

Por otro lado, se ha instado a la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia y al Gobierno regional, a que mantengan alerta sus servicios esenciales de su competencia en el municipio de Lorca durante el periodo de duración del riesgo de nevadas en nuestro municipio.

En caso de que sea necesario, se habilitará un pabellón del Palacio de Ferias y Congresos Francisco Jódar, para acoger a familias en tránsito por las vías de comunicación que atraviesan nuestro municipio especialmente la autovía A-91.

Desde la Concejalía de Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento de Lorca, se realizan una serie de recomendaciones a seguir para minimizar los efectos de la borrasca 'Francis' entre la población, como evitar desplazamientos innecesarios en las zonas y tramos afectados mientras duren las nevadas y posibles zonas de carreteras que con la caída de la noche pueden presentar placas de hielo.

En caso de salir de nuestro domicilio, es necesario ir suficientemente abrigado, especialmente niños y personas vulnerables, llevando varias capas de ropa ligera además de la ropa propiamente de abrigo.

Se debe circular con precaución, manteniendo distancia de seguridad y velocidad reducida; llevar cadenas o neumáticos de invierno; atender a los avisos oficiales de tráfico y meteorología antes de salir de casa; y durante una ola de frío, el uso intensivo de calefactores puede comprometer la seguridad eléctrica e incluso generar un incendio en nuestra vivienda, por lo que no se debe utilizar adaptadores múltiples (ladrones) para aparatos de alto consumo como braseros y calefactores.

Asimismo, es necesario ventilar adecuadamente las habitaciones de nuestra casa donde tengamos estufas de butano y de leña, su mala combustión puede generar altas concentraciones de monóxido de carbono (CO) que pueden asfixiar a las personas sin que lo perciban; y preparar un kit de emergencia en casa, asegurarse de tener linterna, radio de pilas, alimentos básicos, batería en el teléfono móvil, agua y medicamentos para enfermos crónicos.

Si es imprescindible utilizar el vehículo, revisar el estado del mismo, combustible, y llevar teléfono móvil al máximo de batería, mantas, agua y algún alimento; evitar actividades deportivas en general en el exterior, especialmente espacios naturales; cuidar a personas vulnerables, como ancianos o enfermos, evitando que salgan en caso de condiciones extremas.

Finalmente, desde el Ayuntamiento de Lorca se ruega a la población que en todo momento sigan las indicaciones de las autoridades a través de los comunicados oficiales, evitando exponerse innecesariamente a estos riesgos.