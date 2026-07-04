El Ayuntamiento de Lorca impulsa nuevas inversiones en las pedanías con cerca de medio millón de euros - AYUNTAMIENTO DE LORCA

LORCA (MURCIA), 4 (EUROPA PRESS)

El concejal de Pedanías e Infraestructuras del Ayuntamiento de Lorca, Ángel Meca, ha informado del avance de distintas actuaciones que el Consistorio está desarrollando en varias pedanías del municipio con el objetivo de mejorar la seguridad vial, renovar infraestructuras y dotar de nuevos equipamientos a los vecinos.

Las actuaciones, que suponen una inversión cercana a los 550.000 euros, se financian mediante fondos municipales, el Plan de Pedanías 2024-2025 y las ayudas estatales para la reparación de los daños ocasionados por las lluvias, han informado fuentes municipales.

Entre las actuaciones más destacadas se encuentra la construcción de un nuevo pabellón de usos múltiples en el Centro Social de La Torrecilla, una infraestructura muy demandada por los vecinos que cuenta con una inversión municipal de 170.000 euros y que actualmente se encuentra en fase de licitación.

El proyecto contempla la construcción de un pabellón cubierto de aproximadamente 700 m*, dotado de estructura metálica, iluminación y cerramientos adecuados para su utilización polivalente. Una vez adjudicadas las obras, el plazo de ejecución será de tres meses.

En materia de infraestructuras viarias, el concejal ha recordado que el Ayuntamiento ya ha adjudicado la redacción del proyecto para el acondicionamiento de la carretera de Malvaloca, una actuación estratégica para mejorar la seguridad vial entre las diputaciones de Aguaderas y Purias.

El proyecto contempla el ensanche de la plataforma actual de la carretera desde la rambla de Los Cortijos hasta el enlace con la RM-D8, alcanzando los siete metros de anchura, dos más que en la actualidad, lo que permitirá mejorar notablemente la circulación en ambos sentidos.

Tras la realización del levantamiento topográfico para analizar las posibles afecciones, se estudiarán las cesiones de terrenos necesarias antes de licitar las obras, cuya ejecución tendrá un plazo aproximado de seis meses. Debido a la envergadura de la actuación, el presupuesto definitivo se determinará una vez concluya la redacción del proyecto.

PLAN PEDANÍA 2024-2025

Dentro del Plan de Pedanías 2024-2025, el Ayuntamiento también está ejecutando la instalación de un nuevo sistema de alumbrado público en un tramo urbano de la carretera RM-D21, en el paraje Los Curas, en Ramonete.

La actuación contempla la instalación de 16 luminarias LED sobre columnas de diez metros de altura, alimentadas mediante una red eléctrica subterránea, con una inversión de 43.881,86 euros. Los trabajos ya están en marcha y está previsto que finalicen en aproximadamente un mes.

En cuanto a las actuaciones de reparación de daños provocados por las lluvias, financiadas mediante la subvención estatal destinada a infraestructuras afectadas por la declaración de Zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, el concejal ha detallado el estado de tres intervenciones actualmente en ejecución o próximas a finalizar.

En el Camino Real de Vera, en la diputación de Almendricos, ya han comenzado las obras de reparación del badén y de la escollera, además de la reposición del pavimento del camino, con un presupuesto de 25.900 euros y un plazo de ejecución de dos meses.

También se encuentran iniciados los trabajos de reparación de un tramo de la carretera de Malvaloca, donde se está actuando sobre los importantes socavones, hundimientos y escalonamientos laterales ocasionados por las fuertes precipitaciones. La inversión asciende a 67.387 euros y el plazo previsto de ejecución es de un mes.

Por último, la actuación en el camino Venta de Higos, en la diputación de Hinojar, se encuentra prácticamente finalizada. Los trabajos han consistido en la reconstrucción del terraplén y la escollera, así como en la reparación del pavimento en diversos tramos del camino, con una inversión de 243.343 euros y un plazo de ejecución de tres meses.