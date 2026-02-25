Ayuntamiento Murcia abre el aparcamiento de Abenarabi con 440 plazas

El concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación de Murcia, José Francisco Muñoz, ha inaugurado el aparcamiento municipal de Abenarabi - AYUNTAMIENTO MURCIA

MURCIA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación de Murcia, José Francisco Muñoz, ha inaugurado este miércoles el aparcamiento municipal de Abenarabi, que pone en funcionamiento 440 plazas distribuidas en tres plantas en una ubicación estratégica de la ciudad, facilitando el acceso a servicios administrativos, culturales y comerciales del entorno.

Muñoz ha señalado que la apertura de esta infraestructura "permitirá reducir el tiempo que dedican los ciudadanos a la búsqueda de aparcamiento, más comodidad para los vecinos y un importante apoyo al comercio y a la actividad diaria del municipio, ofreciendo alternativas reales a las necesidades de los murcianos".

El edificio de Abenarabi alberga alrededor de 500 trabajadores y atiende presencialmente a unas 22.000 personas al año, lo que convierte este aparcamiento en una infraestructura clave para quienes acuden a realizar trámites, trabajar o disfrutar de los equipamientos culturales y deportivos de la zona.

La apertura del estacionamiento contribuye a ordenar la movilidad del entorno y a reducir el tráfico generado por la búsqueda de plaza en superficie.

Esta actuación contribuye, además, a reducir las emisiones asociadas al tráfico de búsqueda de estacionamiento y a mejorar la fluidez circulatoria en el entorno.

El aparcamiento ofrece una tarifa de 1 euro la hora y un máximo diario de 12 euros, precios más de un 60% inferiores a la media del entorno, con el objetivo de facilitar el acceso a los servicios del edificio, favorecer la rotación y dinamizar la actividad económica de la zona.

Además, constituye una alternativa para quienes se dirijan a importantes centros atractores como el Hospital Morales Meseguer. El aparcamiento abre con las tres primeras plantas plenamente operativas, sumando 440 plazas, de las que 341 se destinan a uso público y 99 a vehículos municipales.

La actuación ha supuesto una inversión superior a los 300.000 euros para la adecuación integral de las instalaciones y su puesta en servicio tras más de quince años cerrado.

La infraestructura cuenta con plazas amplias, una altura máxima señalizada de 2,10 metros, sistemas de seguridad y acceso digitalizado mediante lectura de matrícula.

El edificio dispone de una capacidad total de 512 plazas, quedando prevista la incorporación de la cuarta planta en una segunda fase en función de la evolución de la demanda.

Con la incorporación de Abenarabi, la red Aparcamurcia alcanza ya las 2.571 plazas entre aparcamientos disuasorios y subterráneos de gestión municipal, ofreciendo de esta forma alternativas a precios muy económicos para vecinos, trabajadores y visitantes.

De ellas, 1.118 plazas se han puesto en marcha durante la actual legislatura -con actuaciones como Verónicas, Arrixaca II y Abenarabi- lo que supone que el 43% del total de la red se ha creado en este mandato.

La próxima apertura del aparcamiento disuasorio de Hacienda permitirá superar las 1.500 plazas incorporadas desde el inicio de la legislatura, consolidando una red pública de estacionamientos que ofrece cada vez más alternativas de movilidad.

El estacionamiento se integra en la aplicación municipal Aparcamurcia, que unifica el estacionamiento regulado, los disuasorios y los subterráneos de gestión municipal, permitiendo el acceso y pago automático mediante lectura de matrícula, sin necesidad de obtener ticket ni pasar por el cajero.

De este modo, el estacionamiento se integra en un sistema intermodal que facilita combinar el uso del vehículo privado con el transporte público y otras alternativas de movilidad.

Asimismo, el aparcamiento forma parte de la red intermodal MUB, que combina transporte público, red de estacionamientos de gestión municipal y aparcamientos de conexión en pedanías, ofreciendo distintas opciones para que cada murciano elija la alternativa que mejor se adapta a su día a día.