El Ayuntamiento de Murcia activa el protocolo contra el calor ante la alerta naranja para este lunes

MURCIA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha reforzado los servicios municipales para hacer frente a las situaciones que se puedan derivar por la alerta naranja por las altas temperaturas previstas decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), según han informado fuentes municipales en una nota de prensa.

Así, el Servicio de Parques y Jardines, dependiente de la Concejalía de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, que dirige José Guillén, ha activado el protocolo de seguridad ante situaciones meteorológicas adversas.

Por su parte, el Servicio de Emergencia Móvil y Atención Social (SEMAS) ha reforzado la atención a las personas en situación de calle ante la previsión de temperaturas, que pueden alcanzar en Murcia los 40º. Equipos del SEMAS, formados por trabajadores sociales y policías locales, incrementarán las rutas que hacen regularmente por la ciudad para ofrecer información y orientación a las personas que lo necesiten, además de ofrecerles agua para que estén hidratadas y gorras para que se protejan del sol.

De manera preventiva, el Servicio municipal de Teleasistencia refuerza su atención a las personas usuarias aumentando la frecuencia de las llamadas desde la central y visitas personalizadas, tanto del Departamento de Coordinación Comunitaria como de las unidades móviles, al tiempo que se trasladará a los usuarios del servicio municipal y de los Centros de Estancias Diurnas una serie de recomendaciones para evitar o reducir el impacto de las temperaturas extremas sobre la salud de los usuarios.

Además, el Ayuntamiento de Murcia ha habilitado este verano una Red de Refugios Climáticos con unos 50 espacios, entre bibliotecas, museos y otros edificios municipales del centro de la ciudad y sus pedanías.

Los Refugios Climáticos son espacios municipales accesibles que cuentan con temperatura confortable, al tiempo que ofrecen descanso y seguridad frente a episodios meteorológicos extremos como las olas de calor mientras mantienen los usos y funcionalidades para los que se crearon (bibliotecas, museos, etc.)

Están dirigidos a la población en general, pero especialmente a la perteneciente a grupos vulnerables, como personas mayores, personas con enfermedades crónicas, niños y niñas o personas sin hogar, entre otros. En general, a aquellas que pueden sufrir de manera más directa los efectos del calor.

Así, los Refugios Climáticos pueden ser interiores o exteriores, como es el caso de parques y jardines, con presencia elevada de verde urbano y fuentes de agua. Se caracterizan por tener buena accesibilidad y proporcionar áreas de descanso en un espacio con temperatura confortable.

Tanto en la web https://www.ayuntamientomurcia-salud.es/index.php/noticias/6... como en la app Tu Murcia se ha incorporado una nueva funcionalidad que permite consultar a los usuarios de la aplicación la ubicación, horario y características de los refugios climáticos disponibles en el municipio.

CONSEJOS PARA HACER FRENTE AL CALOR

Por otra parte, el Ayuntamiento de Murcia ha lanzado una serie de recomendaciones a la ciudadanía para evitar alteraciones en la salud debido a las altas temperaturas.

Se recomienda beber agua o líquidos con frecuencia, sin esperar a sentir sed, evitando las bebidas alcohólicas, café, té o cola y las muy azucaradas.

Bajar las persianas de la vivienda, evitando que el sol entre directamente en casa. No abrir las ventanas cuando la temperatura exterior sea más alta, en las horas centrales del día, así como hacer comidas ligeras que le ayuden a reponer las sales perdidas por el sudor (ensaladas, frutas, verduras, gazpachos o zumos).

También evitar las actividades en el exterior en las horas más calurosas del día y si se tiene que permanecer en el exterior, procurar estar a la sombra, usar ropa ligera y de color claro. Utilizar un calzado fresco, cómodo y que transpire.

Por otra parte, las personas mayores que viven solas y las personas con discapacidad deben de ser visitadas o controladas al menos una vez al día, mientras que con los niños de 0 a 4 años, hay que asegurarse de que beben mucho líquido, así como vestirlos con ropa clara y ligera.