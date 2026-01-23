El Ayuntamiento de Murcia adjudica los trabajos para iniciar la recuperación integral del yacimiento de San Esteban

La vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, explica el proyecto en una rueda de prensa - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia ha adjudicado este viernes los trabajos correspondientes al Plan de ejecución arqueológica-Fase 1 del yacimiento de San Esteban, que cuentan con un presupuesto de licitación de 1.266.109 euros y un plazo de ejecución de 12 meses.

La vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, ha explicado que la actuación, financiada por la Comunidad y el Consistorio capitalino al 50%, representa "un paso decisivo" para avanzar en la recuperación integral del arrabal andalusí de la Arrixaca.

Esta intervención de prospección arqueológica permitirá garantizar la implantación de los puntos de cimentación del proyecto 'Ha-Ha', ganador del concurso internacional de ideas, y asegurar la máxima compatibilidad entre la obra y la conservación de los hallazgos arqueológicos, que fueron declarados Bien de Interés Cultural (BIC).

Los trabajos, que arrancarán en las próximas semanas, se desarrollarán sobre una superficie excavada de más de 10.400 metros cuadrados y contemplan la realización de 59 sondeos arqueológicos asociados a la futura cimentación mediante micropilotes que tendrán unas dimensiones de 2,5 por 2,6 metros y una profundidad aproximada de 2,1.

El proyecto incluye labores de supervisión arqueológica permanente, retirada de protecciones temporales, control de movimientos de tierra, conservación preventiva de los restos que puedan verse afectados, ejecución de caminos técnicos para el tránsito de maquinaria y documentación científica mediante registro gráfico, planimétrico, fotográfico, vídeo, dron y toma de muestras.

El equipo de trabajo estará integrado por personal técnico interdisciplinar municipal formado por arqueólogas, ingenieras y restauradores, así como por un grupo de operarios especializados.