El Ayuntamiento de Murcia afirma que "recuperará" el tramo de la acequia Almohajar del Parque Metropolitano Oeste

MURCIA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha asegurado que el proyecto de construcción del Parque Metropolitano Oeste "incluirá la recuperación de la acequia Almohajar". Así han respondido a las declaraciones del presidente de Huermur, Sergio Pacheco, que ha denunciado que el proyecto contempla que "el cauce permanecerá oculto bajo una tubería de hormigón, mientras que en superficie se instalará una fuente de recirculación artificial".

Por su parte, el consistorio ha contestado afirmando que "va a recuperar y poner en valor el tramo que discurre dentro del ámbito de actuación y que hoy se encuentra entubado y soterrado". El concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, ha afirmado que desde el ayuntamiento quieren "que los murcianos vuelvan a ver, a disfrutar y a conocer nuestras acequias".

Para esto, han añadido, van a hacer que "su agua fluya nuevamente y de continuo convirtiéndola en un eje vertebrador y elemento ornamental del nuevo espacio verde", según han informado fuentes municipales en una nota de prensa.

Cabe recordar que, durante el anuncio de la salida a licitación del proyecto el alcalde de Murcia, José Ballesta, afirmó que "se va a descimbrar la acequia de Almohajar que pasa por esa zona, de modo que se va de nuevo a abrir". Además, según se informó, "volverá a fluir con un caudal constante supervisado para garantizar su pureza y continuidad".

El trazado original de este cauce, que servía para regar la zona del Cuartel de Artillería, quedó interrumpido en su día por la construcción de la autovía A-30 y había perdido su función en el último tramo, de forma similar a lo ocurrido con la acequia Belchí en el Malecón, han indicado. De esta manera, "se recupera una acequia que estaba entubada, abandonada y en desuso y también nuestras acequias y nuestro sistema tradicional de riego como elemento central de nuestras nuevas infraestructuras verdes urbanas", ha concluido Guillén.