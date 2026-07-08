El Ayuntamiento de Murcia ampliará las conexiones con La Arrixaca con seis nuevas líneas de autobús

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, junto al concejal de Fomento, Movilidad y Gestión Económica, José Francisco Muñoz y la presidenta de la Junta Municipal de El Palmar, Verónica Sánchez - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nuevo modelo de transporte público del Ayuntamiento de Murcia duplicará las líneas de autobús con destino al Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, que pasarán de cinco a once, y permitirá que el 70% de la población disponga de una conexión directa con el centro hospitalario, frente al 35% actual, según fuentes municipales.

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, mantuvo este martes una reunión con la gerencia del Hospital Virgen de la Arrixaca y del Servicio Murciano de Salud, junto al concejal de Fomento, Movilidad y Gestión Económica, José Francisco Muñoz, y la presidenta de la Junta Municipal de El Palmar, Verónica Sánchez, para abordar las mejoras previstas en la conexión con el hospital.

El nuevo mapa de transporte incorporará seis nuevas líneas hasta alcanzar un total de once, con 336 expediciones, e incluirá nuevas conexiones con barrios del municipio, líneas rápidas por autovía, dos servicios nocturnos y un sistema de transporte a la demanda para las pedanías del Campo de Murcia.

Asimismo, se crearán nuevas conexiones con pedanías como Monteagudo, El Esparragal, Cobatillas, Casillas, Zarandona, El Puntal, Churra, Nonduermas, La Raya, Javalí Viejo y La Ñora, además de con el municipio de Santomera.

La reorganización del servicio, según el consistorio, permitirá que unas 200.000 personas puedan acceder al hospital en menos de 30 minutos en transporte público.

El 30% de la población que no disponga de una conexión directa podrá realizar transbordos gratuitos entre autobús, Tranvibús y tranvía. En este sentido, el Ayuntamiento también prevé mejorar el servicio de Tranvibús, con frecuencias de diez minutos en días laborables y de veinte minutos los fines de semana, además de paradas limitadas y prioridad semafórica.

Durante el encuentro también abordaron las actuaciones para mejorar la accesibilidad al entorno del hospital, entre ellas los dos aparcamientos disuasorios habilitados junto al recinto sanitario, que suman más de 670 plazas.