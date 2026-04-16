Ayuntamiento de Murcia y Cámara de Comercio impulsan un programa de emprendimiento innovador con formación

La concejala de Promoción Económica, Gobierno Abierto y Empleo, Mercedes Bernabé; y la presidenta de la Cámara de Comercio de Murcia, Miryam Fuertes, presentan la fase I del proyecto - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha puesto en marcha el programa Impulsa Startup 2026, junto a la Cámara de Comercio, con el objetivo de consolidar el emprendimiento innovador con formación, mentorización y acceso a inversión.

La concejala de Promoción Económica, Gobierno Abierto y Empleo, Mercedes Bernabé, y la presidenta de la Cámara de Comercio de Murcia, Miryam Fuertes han presentado la fase I del proyecto, 'Crea y Crece', fruto del convenio entre ambas instituciones y que se enmarca en el Plan de Empleo y Promoción Económica 2024-2027.

Este programa, que es gratuito, permitirá a los participantes adquirir competencias para el desarrollo empresarial, como la creación de un producto mínimo viable, la validación de modelos de negocio o la presentación ante inversores.

"El objetivo de Impulsa Startup 2026 es acompañar a los emprendedores en todo el proceso, desde la idea inicial hasta su validación en el mercado, favoreciendo proyectos sostenibles, innovadores y adaptados a la nueva realidad digital", ha señalado Bernabé.

Durante esta primera fase, 'Crea y Crece', los 15 participantes adquirirán una visión integral y práctica de las metodologías más innovadoras para el desarrollo y consolidación de sus proyectos empresariales, a través de una formación grupal que tendrá una duración de 36 horas.

Uno de los pilares de esta formación es la metodología Lean Startup, un enfoque que promueve la creación de negocios de manera ágil y eficiente, lo que permite a los emprendedores aprender de sus clientes y optimizar recursos desde las primeras fases del proyecto.

En esta misma línea, el programa profundiza en el desarrollo ágil de productos para responder con rapidez a las demandas del entorno.

El área de marketing ocupa también un lugar destacado dentro de la formación, abordando especialmente estrategias digitales. Además, el programa pone especial énfasis en el desarrollo de habilidades de liderazgo y oratoria, fundamentales para dirigir equipos y comunicar ideas con claridad.

Por último, la formación incluye un módulo específico centrado en la búsqueda de financiación, donde los participantes conocerán las distintas vías de acceso a recursos económicos.

Cabe destacar que el programa se distingue, además, por su enfoque altamente personalizado, que sitúa al emprendedor en el centro del proceso de aprendizaje. Cada participante cuenta con tutorías individuales y un acompañamiento continuo que permite adaptar los contenidos a las necesidades específicas de cada proyecto.

Por otra parte, el programa trabaja también en la definición de producto, ayudando a los emprendedores a concretar su propuesta de valor.

Además, los participantes tendrán que exponer sus proyectos ante un jurado especializado, con el aliciente de optar a un premio de 1.600 euros para la propuesta más destacada.

La formación se completa con un ciclo de mentorías impartidas por empresarios referentes en la creación de startups, que compartirán experiencias, lo que aporta una visión real del mercado.

Una vez finalizada la primera fase, comenzará la segunda, 'Despega', que estará enfocada a iniciativas que ya cuentan con un prototipo o producto mínimo viable, y que culminarán su proceso con la presentación en un 'Demo Day' ante potenciales inversores.

"Es fundamental articular un ecosistema emprendedor sólido, coordinado y con dimensión territorial, en el que colaboren entidades públicas y privadas para generar oportunidades reales de empleo y desarrollo económico", ha destacado la edil Bernabé.

El programa 'Impulsa Startup' cuenta con financiación europea a través del Fondo Social Europeo FSE+, que cubre el 69,64% de su coste, y está orientado a la creación y aceleración de startups con potencial de crecimiento.

La sesión inaugural tendrá lugar el 29 de abril en la Cámara de Comercio, y los interesados en participar en el programa pueden inscribirse, hasta el 24, en la web 'emplea.murcia.es/noticia/2484'.