El Ayuntamiento de Murcia celebra "recuperar la estabilidad de las cuentas municipales en solo un año"

MURCIA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, ha anunciado este jueves que el informe de la Intervención Municipal correspondiente a la ejecución presupuestaria del cuarto trimestre "ratifica el cumplimiento por parte del Consistorio de las reglas fiscales y de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera".

Se trata de un informe preceptivo del que se ha dado cuenta al Pleno y que confirma la "importante mejoría de las cuentas municipales, lo que ha permitido que el Consistorio vuelva a la estabilidad presupuestaria", según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El Consistorio ha afirmado que la estabilidad presupuestaria "es una magnitud de gran trascendencia, ya que supone la existencia de un equilibrio en términos de presupuestación, ejecución y liquidación entre los ingresos y los gastos de naturaleza no financiera, de tal forma que cuando los ingresos no financieros superan los gastos no financieros se tiene capacidad de financiación y, cuando es a la inversa, se está ante una situación de necesidad de financiación".

En el informe presentado este jueves, se indica que la Corporación "tiene una capacidad de financiación de 36.444.990,86 euros, cumpliendo de esta forma con el objetivo de estabilidad y revirtiendo la situación de inestabilidad en que se encontraban por primera vez en la historia las cuentas municipales en los dos años anteriores".

Esta situación, según el Ayuntamiento, "evidencia la efectividad de las medidas adoptadas, y supone un cambio radical respecto a la inestabilidad presupuestaria que reflejaban los 83 millones de necesidad de financiación al cierre del ejercicio 2022, que ya se consiguieron reducir a 65 al cierre de 2023".

Se confirman de esta forma las previsiones realizadas por la AIREF en su informe del pasado mes de julio, que ya adelantaba la vuelta a la estabilidad en las cuentas municipales.

REMANENTES NEGATIVOS DE TESORERÍA

Por su parte, el Ayuntamiento ha señalado que los remanentes negativos de tesorería "se han reducido en sólo un año a menos de la mitad, pasando de los 76.808.925,04 euros con que se cerró el ejercicio 2023 a 38.226.133,08euro al finalizar 2024".

Ha de tenerse en cuenta que estos datos se calculan a 31 de diciembre, lo que permite, debido a su carácter interanual, obtener una imagen fiel de la evolución de las cuentas municipales sin los sesgos temporales de los períodos intermedios como consecuencia de la desigual distribución a lo largo del año de los ingresos y gastos.

"CONSOLIDACIÓN DEL CAMBIO DE RUMBO"

Este "cambio de rumbo" viene a "ratificar la efectividad de las medidas de corrección, control y optimización llevadas a cabo por el Consistorio en el marco del Plan de Medidas de Gestión Económica aprobado en enero de 2024", según el Ayuntamiento.

Con estas actuaciones se ha logrado "contener el crecimiento desbocado del gasto computable, que se había incrementado este un 22% en los dos años anteriores, lo que había derivado en una situación insostenible". Frente a esta acto, el Consistorio cierra el ejercicio con una reducción del 3,16% del gasto computable, ha apostillado.

Los cálculos realizados por los técnicos municipales en caso de no haberse adoptado estas medidas, "disparaban la previsión de los remanentes negativos de tesorería por encima de los 200 millones de euros al final del ejercicio frente a los 38 en que se ha producido el cierre efectivo, que supone una reducción de más de 160 millones de euros".

Muñoz ha destacado que "la mejoría en las cuentas públicas se ha logrado gracias a la optimización y reordenación del gasto, la revisión de contratos, y la eliminación de gastos superfluos, ineficiencias y duplicidades, así como la consecución de economías de escala, lo que ha permitido poner orden en las mismas sin que ello suponga menoscabo alguno de los servicios públicos, ya que su prestación óptima se había fijado como prioridad principal en el citado plan".

"Los resultados del ejercicio reflejan una mejoría superior incluso a la prevista en el Plan de Saneamiento aprobado por el Pleno Municipal del pasado mes de septiembre", tal y como ha remarcado el Ayuntamiento.

INFRAFINANCIACIÓN DEL CONSISTORIO

El Consistorio ha destacado que esta "mejoría" en las cuentas municipales se ha producido "a pesar de la infrafinanciación del municipio por parte del Estado como consecuencia del actual modelo de financiación local, lo que da lugar a lo que la Comisión de Expertos designada por el Ministerio en 2017 calificó como 'diferencias muy poco justificables' que penalizan especialmente a nuestro municipio".

A ello se suma también el hecho de que el Gobierno central "no compute las líneas de autobuses de pedanías a la hora de calcular la subvención del transporte público, por lo que el Consistorio ha tenido que soportar el importe íntegro correspondiente al 60% de la bonificación al objeto de evitar un trato desigual a los ciudadanos por razón del lugar en que residan".

"Por si fuera poco, el Gobierno de España ha realizado un nuevo cálculo de las entregas a cuenta que ha reducido las mismas en 1,8 millones de euros mensuales", según el Ayuntamiento, que ha señalado que "es importante destacar que estas entregas a cuenta corresponden a la participación de las entidades locales en los impuestos del Estado, por lo que dichas cantidades tienen su origen en los impuestos que han pagado los murcianos".

CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS FISCALES

El cumplimiento por parte del Consistorio de las reglas fiscales permite obtener financiación para llevar a cabo el proyecto de ciudad sin necesidad de autorización por parte del Ministerio.

Cabe destacar que "la mejora en las cuentas municipales se ha visto también reflejado en el periodo medio de pago, que cierra el año en 26,44 días en el mes de diciembre, lo que supone un 12% menos del umbral límite establecido en nuestro ordenamiento", según las mismas fuentes municipales.

El concejal ha recordado que, en el marco de esta apuesta por "recuperar el orden en las cuentas municipales", se han aprobado tres presupuestos en poco más de un año, a lo que se suma el hecho de que, "por primera vez en más de una década, este ha entrado en vigor a principios de año, evitando de esta forma desfases temporales en su ejecución".

"Una vez retomada la senda de la estabilidad, desde el Consistorio se continuará trabajando para consolidar la recuperación del orden en las mismas, así como en la optimización el uso de los fondos públicos a fin de garantizar la calidad de los servicios públicos y continuar implementando el modelo de ciudad", ha concluido.