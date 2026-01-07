El Ayuntamiento de Murcia celebra el "rotundo éxito" de la Navidad en el municipio

Cabalgata de Reyes Magos 2025 - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Cultura e Identidad del Ayuntamiento de Murcia, Diego Avilés, ha celebrado el "rotundo éxito de participación, proyección y dinamización económica" de la Navidad en el municipio, que considera "reafirma el papel de las fiestas como uno de los grandes motores sociales y económicos de la ciudad".

Avilés ha agradecido la respuesta ciudadana pese a las lluvias de los últimos días. "Esa intensa actividad cultural y comercial han convertido nuestra programación navideña en un potente revulsivo para el comercio, la hostelería y el turismo y además ha situado a Murcia en el foco nacional", ha indicado, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

El concejal ha destacado el encendido de las luces en la Plaza Cardenal Belluga, durante el que miles de personas presenciaron un espectáculo que unió luz, música y patrimonio, con la participación del tenor internacional Martín Savi y la Orquesta Sinfónica de la UCAM, dirigida por Rubén Catalán. Este espectáculo, sumado a la iluminación "convirtió a la Plaza Belluga en el nuevo icono de la Navidad murciana", ha asegurado.

Avilés ha señalado que "la ilusión de los murcianos" hizo que la Cabalgata de Reyes Magos fuera "un éxito". "Una jornada llena de magia que volvió a poner de manifiesto que la ilusión de los murcianos supera cualquier circunstancia, incluso las adversidades meteorológicas donde miles de personas salieron a las calles y abarrotaron todo el recorrido para dar una calurosa bienvenida a los Reyes de Oriente", ha concluido.