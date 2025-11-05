El Ayuntamiento de Murcia y el Centro Nacional de Difusión Musical promueven el ciclo 'Murcia: Músicas Históricas'

Presentación de la primera edición del ciclo 'Murcia: Músicas Históricas', promovido por el Ayuntamiento capitalino y el Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM) - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La primera edición del ciclo 'Murcia: Músicas Históricas', promovido por el Ayuntamiento capitalino y el Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM), ofrecerá hasta el próximo 28 de noviembre cinco conciertos que recorrerán tres siglos de repertorio, desde el Barroco español hasta los albores del clasicismo europeo, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

La iniciativa ha sido presentada este miércoles por el alcalde de Murcia, José Ballesta, que ha estado acompañado por el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés; la directora adjunta y coordinadora artística del CNDM, Maider Múgica, y la artista Silvia Márquez.

El ciclo se integra en el proyecto 'Murcia Barroca' y en el Programa Circuitos del CNDM, la red que agrupa las actividades que la institución desarrolla fuera de Madrid en colaboración con más de 150 entidades públicas y privadas de todo el país.

"Vamos a poner al servicio de este ciclo algunas de nuestras joyas, que recogen algunos de los retablos barrocos más imponentes de todo el mundo. El barroco murciano tan abigarrado, tan nuestro, tan característico de nuestra personalidad, será el escenario de fondo para el desarrollo de estas músicas y completará todo el ciclo", ha dicho Ballesta.

DE LA ZARZUELA ILUSTRADA AL ESPLENDOR NAPOLITANO

El ciclo se inaugura este miércoles, 5 de noviembre, en el Teatro Circo, con 'Rascamoños. Lazos cómicos entre Ramón de la Cruz y Antonio Rodríguez de Hita', un concierto dramatizado a cargo del grupo La Tempestad, bajo la dirección de Silvia Márquez.

La propuesta recupera como cinco estrenos en tiempos modernos de 'Las payas celosas' y 'El loco vano y valiente', y completa el recorrido con otros fragmentos de grandes zarzuelas escritas por Rodríguez de Hita en colaboración con el dramaturgo Ramón de la Cruz, figuras clave en la renovación del teatro musical español del siglo XVIII.

La soprano Olalla Alemán y la actriz Rocío Bernal darán vida a las protagonistas femeninas de la Ilustración en un espectáculo con dramaturgia y dirección escénica de Curro Carreres.

El viernes 14 de noviembre, en la iglesia de Santa Ana, el ciclo de Músicas Históricas se suma al proyecto transversal del CNDM '#Scarlatti.300', que también se desarrolla en otras ciudades españolas, en conmemoración al tercer centenario del fallecimiento del compositor Alessandro Scarlatti.

Será de la mano del conjunto Tiento Nuovo, bajo la dirección de Ignacio Prego, y la participación de las prestigiosas voces de la soprano Alicia Amo y el contratenor Xavier Sabata.

Bajo el título 'Napoli inedita', este programa ofrece una mirada única al esplendor vocal del Barroco napolitano, con arias de Alessandro Scarlatti, Domenico Sarro, Leonardo Vinci, Giuseppe Vignola y otros maestros del Setecento. Varias de las obras incluidas serán estrenos en tiempos modernos, reafirmando la vocación del ciclo por redescubrir repertorios olvidados.

EL ARTE DE LA VIOLA DA GAMBA Y EL BARROCO INSTRUMENTAL

El viernes 21 de noviembre, la iglesia de San Miguel acogerá el recital 'Histoires d'un ange', protagonizado por la violagambista Johanna Rose y el clavecinista Javier Núñez. El programa, centrado en la escuela francesa de viola da gamba, reúne obras de Marin Marais, Antoine Forqueray y François Couperin, y propone un viaje por la música cortesana del siglo XVIII.

El ciclo se cerrará el viernes 28 de noviembre, también en la iglesia de San Miguel, con el conjunto La Petite Écurie, reconocido por su sonoridad basada exclusivamente en instrumentos de viento. Su programa, 'No strings attached', reúne obras de Henry Purcell, Joseph Bodin de Boismortier, George Frideric Haendel, Johann Christian Schieferdecker, Antonio Vivaldi y Reinhard Keiser, en una muestra del virtuosismo y la diversidad estilística del Barroco europeo.

Con 'Murcia: Músicas Históricas', el CNDM y el Ayuntamiento de Murcia inauguran una colaboración que busca poner en valor el patrimonio musical desde la excelencia interpretativa y acercar al público murciano grandes obras del repertorio antiguo en contextos históricos y artísticos singulares.

El ciclo ofrecerá al público la posibilidad de disfrutar de intérpretes de primer nivel en espacios emblemáticos como el Teatro Circo y la iglesia de San Miguel.

Todos los conciertos del ciclo son de entrada libre hasta completar aforo. Para el concierto de La Tempestad es necesario solicitar una invitación en la taquilla del Teatro Circo Murcia desde el día anterior al concierto, en horario de 11.00 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas, y el mismo día del concierto en el mismo horario y hasta el inicio del espectáculo a las 20.00 horas.