El Ayuntamiento de Murcia cifra en más de 6 millones el ahorro de los ciudadanos por la congelación del IBI

MURCIA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Murcia ha aprobado este jueves de forma provisional las ordenanzas fiscales del próximo año, que recogen la congelación de tasas, impuestos y precios públicos y un incremento de las bonificaciones, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, ha destacado que la no aplicación de la subida del Índice de Precios al Consumo (IPC) al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) permitirá a los murcianos ahorrar más de 6 millones de euros.

Esta medida, que se ha aplicado a la totalidad de los impuestos municipales, supondrá que la ciudadanía tampoco tenga que hacer frente a cerca de un millón de euros en el conocido como el 'sello del coche' (IVTM) y el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).

Todo ello va acompañado de bonificaciones y exenciones fiscales de hasta 14 millones de euros por las que el Consistorio "brinda apoyo a familias numerosas, la creación de empleo, la recuperación del patrimonio, la accesibilidad o la conciliación familiar".

Entre estas bonificaciones destacan los 2,5 millones de euros que los murcianos no deberán abonar en concepto de plusvalía tras el fallecimiento de sus familiares o los casi 8 millones que se ahorrarán gracias a estos beneficios en el IBI.

Los murcianos tampoco tendrán que abonar más de 2,5 millones en el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica o casi 800.000 euros en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), al tiempo que se ha reducido el coste de los vados en polígonos industriales.

A estas cantidades se suman los más de 4 millones de euros de ayuda al transporte, lo que "permite abaratar el billete como medida de fomento del mismo, continuando así con las actuaciones llevadas a cabo durante la presente legislatura en este ámbito que han permitido alcanzar cifras récord de pasajeros".

El incremento de las bonificaciones permitirá superar "ampliamente" las bonificaciones del pasado año, "reduciendo así la carga tributaria de los ciudadanos y dinamizando la actividad económica, lo que permite fomentar la creación de empleo y el emprendimiento".

Desde el Consistorio capitalino han recordado que, de la cantidad total que abonan los murcianos en impuestos, solo el 3% corresponde a tributos municipales.

41.000 FAMILIAS NUMEROSAS BENEFICIADAS

Las familias numerosas contarán con bonificaciones en el IBI, reducciones en la tasa de basura, tarifas reducidas de transporte público, descuentos y bonificaciones en centros de conciliación y en actividades culturales y deportivas, así como ayudas económicas directas vinculadas al tamaño de la unidad familiar.

Con este objetivo, el Consistorio ha dispuesto exenciones y bonificaciones en el IBI para familias numerosas, que oscilan entre el 40% al 60% en el caso de las de categoría general y de entre el 70% y el 90% en las de categoría especial.

Además, en el uso del transporte público, las familias numerosas empadronadas disfrutan de tarifas reducidas con un coste por trayecto de 0,30 euros, válido en tranvía y autobuses urbanos y de pedanías y bonificaciones de entre el 50% y el 90% en actividades deportivas municipales.

EL CONSISTORIO CUBRE EL 90% DEL COSTE DE LAS ESCUELAS INFANTILES

Además, el Ayuntamiento de Murcia cubre el 90% del coste de las escuelas infantiles, con el objetivo de que todas las familias puedan acceder a este servicio.

El precio que abonan las familias se mantendrá congelado este año, y contempla bonificaciones de hasta el 80% en base a criterios como el nivel de renta, familias numerosas o monoparentales o contar algún miembro de la unidad familiar con alguna discapacidad, lo que supone un alivio para la economía doméstica.

Además, Murcia ha destinado al apoyo al deporte más de 4,5 millones de euros de los que se benefician más de 160.000 murcianos, a lo que se suma la congelación de los precios públicos por este concepto.

Así, los más de 100 clubes y 16.000 deportistas federados pueden hacer un uso gratuito de las instalaciones para sus entrenamientos y competiciones, lo que implica un ahorro de más de 1,5 millones de euros, contando también con bonificaciones las casi 3.000 personas que entrenan en pabellones y campos de fútbol.

También hacen uso gratuito de las escuelas municipales, que se gestionan mediante un convenio con 119 clubes y atienden a más de 8.000 alumnos y los más de 14.000 estudiantes de 52 colegios e institutos, estando valorada dicha cesión en más de 1,5 millones de euros.

Asimismo, el Consistorio tiene convenios firmados con las distintas federaciones deportivas, lo que permite a más de 2.500 deportistas preparar sus competiciones. Todo ello, sumado a los programas municipales de actividades deportivas, implica una bonificación de 4.483.883 euros, de la que se benefician 163.262 personas al año.