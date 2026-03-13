Ayuntamiento Murcia, sobre la compra del cine Rex, asegura que velará por salvaguardar el cumplimiento de la normativa

Cine Rex - EUROPA PRESS

MURCIA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa y portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento, Rebeca Pérez, ha asegurado este viernes que el Consistorio velará por salvaguardar el cumplimiento de la normativa, en relación a la adquisición por parte del Grupo Orenes del cine Rex.

Pérez, en rueda de prensa de la Junta de Gobierno del Consistorio y al ser preguntada por esta cuestión, ha recordado que el Ayuntamiento, "dentro de su responsabilidad, está la de salvaguardar el cumplimiento de la normativa, sobre todo también desde el punto de vista del respeto al valor arquitectónico y patrimonial del inmueble".

Por ello, ha dejado claro que estarán "muy atentos a que sea así", y dentro del dentro del marco de la libertad de empresa y del Ayuntamiento "seremos garantes del cumplimiento estricto de la normativa".