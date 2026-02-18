Ayuntamiento Murcia constituirá un nuevo Grupo de Intervención Comunitaria en barrios con mayor presencia migrante

MURCIA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia constituirá un nuevo Grupo de Trabajo de Intervención Comunitaria en barrios con mayor presencia de población migrante, incluido dentro de la Mesa de Inmigración e Interculturalidad, que supondrá un espacio de coordinación estable con entidades como Cáritas, Cruz Roja, Accem, Fundación Columbares o Faam, entre otras.

Así lo ha anunciado este miércoles la edil de Bienestar Social, Familia y Salud en el Ayuntamiento de Murcia, Pilar Torres, con motivo de la reunión del Consejo Municipal de Servicios Sociales, órgano de participación para canalizar y dar respuesta a las necesidades de participación de la ciudadanía y del tejido asociativo del municipio de Murcia.

El Consejo se ha reunido para analizar el avance de los datos de la Memoria de Servicios Sociales del año 2025, así como otras actuaciones y proyectos que se desarrollan en el Área de Servicios Sociales en el ámbito de la infancia y adolescencia, acompañamiento social, atención y cuidados en el entorno, personas sin hogar y exclusión residencial.

La edil de Bienestar Social, Familia y Salud en el Ayuntamiento de Murcia ha precisado que 129 niños participaron en el programa de Refuerzo Educativo con Voluntariado, en el que colaboraron 99 personas voluntarias; y 4.138 menores, pertenecientes a 1.942 familias, se beneficiaron de las Ayudas Económicas de Apoyo Socioeducativo, a las que se destinaron 1.359.844 euros.

Otra de las principales líneas de trabajo del área de Servicios Sociales es el acompañamiento social, la atención y los cuidados en el entorno a personas mayores y en situación de dependencia, entre cuyos programas destaca el Servicio municipal de Teleasistencia, del que se beneficiaron 3.554 personas, el servicio de comidas a domicilio, con 430 beneficiarios, o los Centros de Estancias Diurnas, con 114 usuarios.

Además, durante el encuentro se ha analizado el Programa Caixa Proinfancia de lucha contra la pobreza infantil, que contó con una financiación de 3.648.202 euros y atendió a 3.157 niños y adolescentes.

Entre los datos que se han desgranado durante el encuentro, Pilar Torres ha destacado que los Centros Municipales de Servicios Sociales (CMSS) atendieron en 2025 a 23.587 familias. Además, se registraron 47.081 citas para acudir a las Unidades de Trabajo Social (UTS).

En el ámbito de la atención a personas en situación de vulnerabilidad social, 3.909 familias fueron beneficiarias de Ayudas Económicas Municipales para la atención de necesidades sociales.

Asimismo, 924 familias se beneficiaron del Programa de Asistencia Material Básico (PROBA), 508 familias recibieron Ayudas de Alquiler de Vivienda y 281 familias fueron beneficiarias de la Renta Básica de Inserción.

En el ámbito de la exclusión residencial, 1.468 personas sin hogar recibieron atención social individual, de las que 1.221 fueron hombres y 247 mujeres.

El comedor social, en convenio con Jesús Abandonado, sirvió 20.075 comidas y cenas anuales, con una media de 55 diarias, mientras que el centro de acogida y atención sociosanitaria registró 21.900 pernoctaciones anuales, con 60 plazas diarias, 15 de ellas de atención sociosanitaria. Por su parte, el SEMAS ha realizado un total de 563 intervenciones, manteniendo la atención 24 horas, los 365 días del año.

Asimismo, la concejal de Bienestar Social, Familia y Salud ha puesto en valor el trabajo que realizan los equipos de Servicios Sociales, integrados por 238 profesionales, y ha agradecido su dedicación "para atender a la ciudadanía y situar siempre a las personas en el centro de la intervención social".

Durante el encuentro, también se han analizado las principales iniciativas que se pondrán en marcha a lo largo de este año, como el proyecto 'Punto Azul', de protección de la infancia, impulsado desde el área de Infancia de la Concejalía de Bienestar Social, Familia y Salud con el objetivo de promover la detección temprana y la respuesta ante cualquier situación de malestar, riesgo o violencia que afecte a la infancia y la adolescencia, al tiempo que sensibiliza a la ciudadanía sobre los derechos de los menores.

Así, el Punto Azul se concibe como una red identificable visualmente que permite a los menores reconocer de forma inmediata un lugar o profesional al que acudir para comunicar cualquier situación que les preocupe.

Su funcionamiento se articula a través de tres modalidades: un profesional de referencia, un espacio seguro vinculado a ese profesional y puntos informativos en lugares estratégicos.

La iniciativa ha iniciado recientemente su fase de implantación, enmarcada en la estrategia municipal de protección de la infancia. Entre ellos, la aprobación del II Plan Municipal de Infancia y Adolescencia, que marca la hoja de ruta en materia de derechos, participación y bienestar de los menores; y la revalidación del sello de Ciudad Amiga de la Infancia otorgado por UNICEF, que reconoce el compromiso institucional con políticas públicas centradas en los niños y adolescentes.

A la reunión del Consejo Municipal de Servicios Sociales han asistido representantes de las entidades del Tercer Sector, así como los Colegios profesionales de Trabajo Social, Educación Social, Psicología y la Abogacía, la Universidad de Murcia, el Instituto Murciano de Acción Social y la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad.