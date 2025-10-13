El Ayuntamiento de Murcia destina casi 300.000 euros a la renovación del centro cultural de Beniaján

El alcalde de Murcia, José Ballesta, acompañado por miembros de la Corporación, presenta el nuevo ciclo de Jóvenes Solista y la nueva equipación tecnológica del centro cultural de Beniaján - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Murcia, José Ballesta, junto al concejal de Cultura e Identidad, Diego Áviles, ha visitado el centro cultural de Beniaján, donde se ha completado la renovación y dotación integral del equipamiento con una inversión total de 299.314,97 euros, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Los trabajos han permitido modernizar el equipamiento técnico y escénico del centro, incorporando nuevos sistemas de iluminación, sonido y proyección, junto con la instalación de telones motorizados, estructuras de apoyo escénico y mobiliario específico para espectáculos y actos públicos.

La principal dotación, valorada en 169.490,99 euros, se ha destinado a la instalación de rieles, cortinas, plataformas escénicas y accesorios técnicos, mientras que otros 34.823,39 euros se han invertido en proyectores, altavoces, pantallas y sistemas de iluminación de exposiciones.

La intervención se ha completado con la adquisición de una mesa de mezclas digital, micrófonos y focos escénicos por un importe de 17.922,36 euros, además de casi 59.000 euros en mobiliario adicional que se incorporará a través del Acuerdo Marco de Mobiliario.

Con esta dotación, el salón de actos dispone ahora de un proyector audiovisual y pantalla, sistemas de audio e iluminación profesional, mesa de mezclas digital, focos escénicos, atril para conferencias y plataformas modulares que permiten adaptar el espacio a distintos formatos.

De este modo, el centro cultural de Beniaján cuenta ya con la infraestructura necesaria para acoger programaciones culturales, formativas y artísticas de primer nivel, ofreciendo a las asociaciones y agrupaciones locales un escenario moderno, versátil y plenamente operativo, y será inaugurada el próximo 26 de octubre, a las 12.00 horas, con la actuación de la Coral Vía Musicalis.

Ballesta ha destacado que "es simplemente lo que se merece Beniaján, que es una de las pedanías de Murcia con una actividad cultural más viva, dinámica y absolutamente vibrante que tenemos en la ciudad de Murcia y con elementos que ya son históricos, como la Agrupación Musical de Beniaján, que tantos buenos recuerdos nos proporciona".

La Red Municipal de Centros Culturales de Murcia se extiende por todo el municipio, con 50 equipamientos activos, de los que 47 se ubican en pedanías. Estos espacios funcionan como puntos de encuentro y plataformas para la creación artística, donde se desarrollan programas culturales, educativos y sociales.

XVIII CICLO DE JÓVENES SOLISTAS

La reapertura del espacio coincide con el inicio del XVIII Ciclo Jóvenes Solistas, organizado por la Red de Centros Culturales en colaboración con el Área de Artes Escénicas.

Este programa municipal, que celebra su decimoctava edición, tiene como objetivo fomentar el talento de los jóvenes intérpretes murcianos y ofrecerles escenarios donde encontrarse con su público.

La convocatoria de este año ha batido récord de participación, con ocho intérpretes seleccionados mediante concurso público y el estreno de nueve composiciones originales inspiradas en enclaves históricos de Murcia, dentro de la conmemoración del 1.200 aniversario de la fundación de la ciudad.

El ciclo incluirá además el concierto especial de música medieval 'Quix ben e quer'e querrei', a cargo de intérpretes especializados en música antigua. Los conciertos se celebrarán en los centros culturales de Beniaján, Guadalupe, Churra, Sangonera la Verde, Santiago y Zaraíche y Santo Ángel, así como en el Centro Cultural Puertas de Castilla, los Auditorios Municipales de Beniaján y Guadalupe y el Teatro Bernal de El Palmar.

La programación cuenta con la colaboración de las agrupaciones musicales de Beniaján y Guadalupe, y de los conservatorios Massotti y Municipal de Murcia.