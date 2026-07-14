El Ayuntamiento de Murcia destina una parcela municipal al futuro recinto de fiestas de Cabezo de Torres

Plano de la parcela municipal que acogerá el futuro recinto de fiestas de Cabezo de Torres - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia ha aprobado la adscripción a la Junta Municipal de Cabezo de Torres de una parcela municipal de 4.072 metros cuadrados, ubicada junto al campo de fútbol de la pedanía y al Molino Armero, para albergar su futuro recinto de fiestas permanente.

Este proyecto atiende a una demanda histórica de los vecinos y asociaciones locales, que reclamaban un espacio funcional para acoger los principales eventos de la localidad, en especial sus fiestas de Carnaval, declaradas de Interés Turístico Regional, y los festejos patronales.

Según el acuerdo de la Junta de Gobierno, el futuro recinto festivo estará vallado de forma permanente y contará con un acceso independiente de las instalaciones deportivas para garantizar la autonomía de ambos espacios, según ha informado el Consistorio.

Asimismo, se equipará con las infraestructuras necesarias de suministro eléctrico, agua potable, saneamiento, aseos accesibles y gestión de residuos.

La Concejalía de Planificación Urbanística, Vivienda, Medio Ambiente y Huerta ha señalado que el diseño final del recinto contará con la participación activa de la Asociación del Carnaval y el tejido asociativo de la pedanía para adaptar las instalaciones a sus necesidades reales.