El Ayuntamiento de Murcia impulsa una estrategia de vivienda para construir cerca de 2.400 hogares a precio asequible

Presentación de la Estrategia Municipal 2030 - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha presentado la Estrategia Municipal de Vivienda y Suelo 2030, una hoja de ruta con cinco líneas de actuación diseñadas con el objetivo último de facilitar el acceso a la vivienda a un precio asequible.

Una de las principales medidas de este plan estratégico es poner a disposición el patrimonio municipal de suelo para la construcción de viviendas protegidas y asequibles, dando una respuesta directa a la realidad social y económica del municipio. Para ello se van a ofrecer 66 parcelas municipales permitiendo así la construcción de 2.366 viviendas a precio asequible por debajo del precio de mercado entre un 40 y un 70 %.

El concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, ha resaltado que "se trata de la mayor estrategia de vivienda en décadas para garantizar el acceso a un hogar digno, haciendo frente a la falta de suelo y a los elevados costes de construcción", según han informado desde el Consistorio.

La principal novedad de esta estrategia es el cambio de modelo en la gestión de los recursos públicos. Hasta ahora, la práctica habitual era la subasta de parcelas con el objetivo de financiar proyectos transformadores y estratégicos. Ahora, con esta estrategia el Ayuntamiento prioriza la venta de suelo específicamente para vivienda protegida (VPO) y asequible.

Antonio Navarro, acompañado de la vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, y de la edil de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, ha presentado la Estrategia Municipal 2030 en el marco de una Jornada que ha reunido a responsables institucionales, representantes de los distintos Colegios Profesionales, expertos y profesionales del sector para analizar la situación actual del acceso a la vivienda, y sus principales retos en el municipio.

En este encuentro, desde el Consistorio se ha dado a conocer la Estrategia Municipal de Vivienda y Suelo 2030 que se va a desarrollar en los próximos años a través de cinco ejes. El primero de ellos es el de Vivienda Asequible, Vivienda Social, Rehabilitación, Vivienda Dotacional y Captación de Fondos Concurrencia a convocatorias destinadas al fomento de la vivienda asequible.

VIVIENDA ASEQUIBLE

Esta estrategia se ha diseñado para dar una respuesta urgente a la dificultad de acceso al hogar, especialmente entre los jóvenes y las familias con menos recursos.

Además de la identificación de los solares públicos municipales en los que se podrán desarrollar promociones de vivienda asequible, también se han analizado otros factores como son las necesidades actuales y la situación del mercado.

Esto ha permitido diseñar un plan estratégico por el que el Consistorio va a movilizar 66 parcelas municipales y más de 125.000 metros cuadrados de suelo, correspondiente a más de 230.000 m2 de edificabilidad, para favorecer la construcción de viviendas a precios asequibles en 26 pedanías y barrios del municipio. En estas parcelas se permitirá la construcción de más de 2.366 nuevas viviendas y más de 3.000 plazas de aparcamiento a precios asequibles, dando respuesta a una necesidad real.

LA ESTRATEGIA MUNICIPAL INCLUYE MEDIDAS INNOVADORAS

Para garantizar que el precio final de la vivienda sea asequible para todos los ciudadanos, la estrategia municipal incluye medidas innovadoras para reducir los costes de desarrollo, y puesta a disposición de suelo en las zonas de demanda.

Esto se articulará en tres modalidades de acceso a estas viviendas: en régimen de venta a precio asequible, en alquiler asequible y alquiler con opción a compra.

La colaboración público-privada será pieza clave en esta estrategia, ya que el Ayuntamiento impulsará estos desarrollos mediante alianzas con el sector privado y el fomento de cooperativas de gestión pública.

EL LÍMITE DEL 30% PARA BLINDAR LA ECONOMÍA FAMILIAR

El Ayuntamiento adopta en esta estrategia un criterio de asequibilidad en base a que el esfuerzo familiar no supere el 30 por ciento de la unidad de convivencia, y en su caso, los precios de vivienda protegida.

Para que esto sea posible, el valor del suelo municipal se calculará de forma que, el precio final de la vivienda sea coherente con la renta mediana de cada zona del municipio. Para hacer este cálculo se ha contado con la colaboración de la Cátedra de Agenda Urbana y Desarrollo Estratégico Local de la Universidad de Murcia que ha realizado un informe de rentas.

VIVIENDAS ASEQUIBLES PARA VENTA Y ALQUILER

El impulso para la creación de un total de 2.366 viviendas, de las que 1.136 serán destinadas para vivienda asequible (en régimen de venta o alquiler con opción a compra) en 26 barrios y pedanías. Las 1.230 viviendas restantes se destinarán a alquiler dotacional. Esto supone un régimen de alquiler temporal.

UN PLAN VERTEBRADOR PARA TODO EL MUNICIPIO

'Murcia Crece' llegará por tanto a todo el territorio, con actuaciones previstas en estos 26 barrios y pedanías: Santiago y Zaraíche, Puente Tocinos, San Basilio, El Ranero, El Palmar, El Puntal, Los Ramos, La Alberca, El Esparragal, Churra, Algezares, Barriomar, Beniaján, Cabezo de Torres, y Casillas.

Además, se construirán viviendas en El Raal, Gea y Truyols, Los Garres, Los Ramos, Monteagudo, Patiño, San Ginés, Sangonera la Verde, Santiago el Mayor, Sucina y Zarandona.

En cuanto a las parcelas dotacionales estratégicas se han identificado en Churra, Ronda Sur, El Puntal, Cabezo de Torres, Santo Ángel y Vistalegre, donde la previsión es la construcción de viviendas para alquiler temporal, dando a respuesta a una necesidad transitoria.

"Se trata de poner a disposición de los recursos municipales para el fomento de la vivienda", ha señalado Antonio Navarro.

FASES DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA

Tras la Fase I de Redacción de la Estrategia, en la que se ha realizado un Análisis técnico, valoración de suelo y estudio de demanda, los siguientes pasos son la licitación y adjudicación de parcelas para el inicio de proyectos y construcción (Fase II), e impulso y desarrollo de cooperativas públicas para fomentar la participación colectiva (Fase III).

CINCO LÍNEAS DE ACTUACIÓN PARA UNA ESTRATEGIA INTEGRAL

La Estrategia Municipal de Vivienda y Suelo 2030, además de impulsar la construcción de nueva vivienda, se compone de otros cuatro ejes estratégicos para abordar el problema desde todos los frentes.

En cuanto a Vivienda Social, se ampliará el parque público de alquiler actual dotado de 1.082 viviendas, y se potenciará la colaboración con entidades del tercer sector para los colectivos más vulnerables. Asimismo, se impulsará la mejora del parque de viviendas ya existente.

Se fomentará la vivienda dotacional, que permite utilizar suelos de equipamiento público para crear alojamientos en régimen de alquiler social y temporal y se concurrirá a convocatorias estatales y europeas para financiar estas actuaciones