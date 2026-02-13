Ayuntamiento Murcia impulsa grandes proyectos en pedanías con un presupuesto de más de 3,1 millones de euros

El concejal Marco Antonio Fernández, acompañado de los ediles Rebeca Pérez y Antonio Navarro - EUROPA PRESS

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia ha dado un nuevo impulso a la ejecución del Plan de Equipamientos e Infraestructuras en Pedanías (PEIP), con el encargo de seis proyectos a la empresa municipal a Urbamusa, destinados a reforzar la red de centros municipales y mejorar los servicios públicos en distintas pedanías del municipio.

Estos acuerdos suponen, por tanto, el avance de nuevas obras que dan respuesta al crecimiento de la población en pedanías y las necesidades vecinales en las pedanías de Nonduermas, Santiago el Mayor, Santo Ángel, Los Dolores, Corvera y Churra con una inversión total de 3,1 millones de euros.

En concreto, se trata de la construcción de nuevos centros municipales; rehabilitación de espacios para que sean multiusos dando respuesta a las demandas de los vecinos; una nueva Sala de Estudio 24 horas; y obras de acondicionamiento de solares para dotarlos de mayores usos y aprovechamiento para los ciudadanos.

En definitiva, se trata de obras y servicios que redundan en un beneficio para los vecinos de las pedanías, generando nuevos espacios modernos, accesibles y adaptados a las necesidades actuales.

La Concejalía de Pedanías y Vertebración Territorial impulsa los proyectos de nuevos centros municipales en las pedanías de Santiago el Mayor y en Los Dolores, como espacios que garantizan la igualdad en el acceso a los recursos y actividades para sus vecinos.

En Santiago el Mayor, este nuevo centro municipal se va a proyectar sobre una parcela de 844,10 m2 y contará con una superficie construida aproximada de 525 m2, permitiendo dotar a la pedanía de un equipamiento moderno y versátil para el desarrollo de actividades. Contará con un presupuesto de ejecución de 799.689 euro.

Por su parte, en Los Dolores este nuevo edificio será punto de encuentro vecinal generando oportunidades educativas y culturales, ya que contará con una sala de exposiciones, un amplio vestíbulo compatible con funciones expositivas, y zona de servicios con aseos públicos, almacén y cuarto de limpieza.

También albergará cuatro aulas-taller, despachos y un salón de actos con capacidad aproximada para cerca de 150 personas. La inversión prevista es de 907.500 euro. Su construcción se proyecta sobre una única planta, con una superficie construida de 580,60 m2.

Asimismo, se impulsa el proyecto para una remodelación integral y de mejora de las instalaciones del Centro Municipal de Nonduermas, con un presupuesto de 617.100 euros, además de dotarlo de mayor accesibilidad.

Una de las mejoras es la adecuación de la ampliación realizada en el edificio, que cuenta con una superficie total de 538,52 m2, para albergar un salón de actos o salón de usos múltiples, configurado como espacio polivalente para actividades culturales, formativas y vecinales.

Las actuaciones incluyen también la construcción de una nueva rampa que habilitará una entrada accesible a la Sala de Estudio 24 horas, y se creará una nueva salida trasera desde el aula-taller.

También se van a realizar intervenciones en el edificio transformándolo en un espacio más seguro y eficiente, con una mejora en el aislamiento térmico que reducirá también el consumo energético; la sustitución de la cubierta de chapa y la reparación de zonas deterioradas.

Igualmente, los vecinos de Santo Ángel contarán con una nueva Sala de Estudio 24 horas, que se ubicará en la planta baja del Centro Municipal gracias a la inversión de 254.100 euros.

Para ello, se va a habilitar un espacio diáfano de cerca de 300 m2 que podrá acoger hasta 100 plazas para el estudio, complementado con vestíbulo de acceso, aseos adaptados, cuarto de limpieza, almacén y cuarto de telecomunicaciones, ampliando así la oferta de estos espacios públicos para los estudiantes del municipio.

Otras actuaciones previstas es el acondicionamiento de dos parcelas municipales en Corvera y en Churra, para destinarlas a Recinto Ferial en el primer caso, y Mercado Semanal en el segundo, además de servir como zona de aparcamiento y otras actividades. Para ello se va a asfaltar casi 9.300 m2 de superficie.

En Corvera, esta parcela cuenta con una superficie de 5.354 m2 y será acondicionada con valla perimetral, acometidas de agua potable, luminarias, tomas de corriente y sistemas de desagüe, para implantar el Recinto Ferial. El presupuesto base de licitación es de 310.960 euros.

Respecto a la parcela en Churra, de 3.927 m2 y localizada entre el paseo de la Ladera y la actual Rambla de Churra, también contará con las mismas dotaciones de tal forma que pueda acoger otras actividades sociales, y principalmente el Mercado Semanal. El presupuesto en este caso es de 228.080 euros.

Con estas actuaciones, el Ayuntamiento de Murcia reafirma su apuesta por la mejora continua de las infraestructuras en pedanías, dotándolas de todos los servicios y espacios modernos, accesibles y adaptados a las demandas sociales, culturales y formativas de sus vecinos.