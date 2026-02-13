Ayuntamiento Murcia impulsa la primera ordenanza del país que protegerá la red histórica de riego de la Huerta

Archivo - El concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, junto a los ediles Marco Antonio Fernández y Rebeca Pérez - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Murcia presenta la primera ordenanza municipal de España dedicada exclusivamente a la protección de una red de riego tradicional, la de la Huerta de Murcia, un sistema único en Europa por su valor cultural, histórico y ambiental. Así lo ha anunciado este viernes el concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, tras la aprobación del borrador en Junta de Gobierno, como paso previo a su aprobación inicial en el Pleno del Ayuntamiento.

Tras el periodo de exposición pública, el Ayuntamiento ha analizado y revisado las alegaciones presentadas, incorporando aquellas propuestas que enriquecen y mejoran el texto para dotarlo de mayor claridad y precisión, sin alterar el núcleo esencial de la norma.

En la elaboración del documento han participado, entre otros, las principales entidades vinculadas a la Huerta, así como la Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia y la Comunidad de Regantes de Churra la Vieja, además de haberse realizado una consulta interna a los distintos servicios técnicos y grupos municipales, cuyas aportaciones han contribuido a mejorar el texto de la ordenanza.

La Huerta de Murcia "presenta un interés fundamental para el Ayuntamiento, siendo merecedora de una especial protección por tratarse de un sistema de riego tradicional agrícola, económico y productivo con unos fuertes valores ambientales y socioculturales fuertemente arraigados en la idiosincrasia del municipio".

Por esta razón, la ordenanza se redacta con la finalidad de "dotar a Murcia de un marco normativo estable, de público conocimiento, mediante el establecimiento de unos criterios de intervención para las obras de mantenimiento, conservación, mejora y modernización de los cauces que constituyen las redes de riego y avenamiento existentes en la Huerta de Murcia, que buscan la simplificación administrativa y la agilización de los procedimientos".

El concejal ha explicado que el Ayuntamiento "ha redactado la ordenanza para la protección del regadío tradicional de la Huerta de Murcia". "Es muy completa, que afecta tanto a los elementos tradicionales como son los cauces, así como todos los elementos que la rodean", ha señalado.

A su juicio, "esta ordenanza viene a complementar al plan general, donde se establece que se mantendrán los cauces y su paisaje tradicional".

La Ordenanza Reguladora de la Red de Regadío de la Huerta de Murcia establece por primera vez en España un marco claro para garantizar que cualquier intervención en las acequias, hijuelas, brazales, regaderas y azarbes del municipio se realice con el máximo respeto al paisaje tradicional, a la biodiversidad y al patrimonio cultural, lo que convierte a Murcia en referente nacional en la defensa del patrimonio hidráulico y paisajístico vinculado a la agricultura tradicional.

Entre los principales criterios recogidos destacan la protección del arbolado de ribera autóctono y fomento de especies tradicionales como moreras, almeces o plátanos de sombra.

También se contempla el mantenimiento de elementos patrimoniales como puentes, compuertas, partidores o tablachos; y la integración paisajística en zonas verdes y espacios urbanos, con señalización de los nombres históricos de cada canal. Con carácter general, no se autorizará el cimbrado o entubado de los canales protegidos.

De igual manera, contempla la colaboración con las comunidades de regantes y la recuperación progresiva de tramos actualmente entubados, en especial en zonas rurales, para devolverles su forma y función original.

Se mantendrá, en todo caso, la plataforma natural de la base creando, en la medida de lo posible, pozos de salvamento de fauna cada 50 metros, de dimensiones 1 m3, en caso de corte de agua. Además, se prohíbe la contención de los cauces mediante bloques de hormigón o cualquier otra construcción de materiales precarios.

En materia de seguridad y señalización, en los espacios públicos urbanizados, el cauce se protegerá en todos sus frentes con barandillas de seguridad, de colores que se integren con el entorno y los canales serán nombrados con su topónimo oficial.

Asimismo, en los casos en los que sea imprescindible la construcción de pasos y puentes sobre los canales, estos serán diseñados de manera que se consiga el menor impacto paisajístico posible. De forma general, serán puentes de 5 metros de anchura máxima libre de paso, y se procurará que no haya puentes contiguos a menos de 60 metros de distancia entre ellos.

Con la aprobación de este proyecto, el Ayuntamiento de Murcia reafirma su compromiso firme con la protección, recuperación y puesta en valor de la Huerta de Murcia, garantizando que el legado hidráulico y cultural que ha definido durante siglos al municipio siga vivo.

La finalidad es que los murcianos del futuro crezcan con una identidad huertana sólida, consciente y orgullosa de su patrimonio, y que la Huerta continúe siendo un símbolo de Murcia.