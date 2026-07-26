El Ayuntamiento de Murcia impulsa la remodelación de varias calles de La Alberca para mejorar la seguridad vial

Mapa de La Alberca - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia impulsa la remodelación de diversas calles de La Alberca con el objetivo de mejorar la seguridad vial, reforzar la accesibilidad peatonal y continuar avanzando en la modernización del entorno urbano de esta pedanía. La actuación, que cuenta con una inversión de 93.578,59 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

Las obras, impulsadas por la Junta Municipal de La Alberca, se desarrollarán en las calles Barranquete, San Juan Amargura, Abelardo Valero y Doctor Fleming, donde se van a renovar el pavimento, nuevo adoquinado de calzadas compartidas, ampliación de aceras y mejora de espacios peatonales.

En conjunto, el proyecto supone una intervención integral sobre más de 620 metros cuadrados de adoquinado y 214 metros lineales de calles, con el objetivo de modernizar el entorno urbano y adaptarlo a las necesidades actuales de vecinos y peatones.

El concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, ha destacado que estas obras dan respuesta a una demanda de los vecinos de La Alberca, favoreciendo la convivencia entre peatones y vehículos, especialmente en aquellas zonas donde el tránsito diario es más intenso".

Asimismo, ha señalado que "con esta actuación se da respuesta al compromiso municipal de seguir construyendo entornos urbanos más amables, accesibles y adaptados a las necesidades actuales de los ciudadanos".

NUEVO ADOQUINADO

Una de las principales actuaciones será la renovación de las calzadas compartidas mediante adoquinado en las calles Barranquete, San Juan y Amargura.

Esta intervención permitirá homogeneizar el pavimento, reducir la velocidad del tráfico y mejorar la integración entre vehículos y peatones, favoreciendo una circulación más segura.

En concreto, en la calle Barranquete se renovará 217,50 metros cuadrados de adoquinado en 45 metros lineales; en calle San Juan, 154,05 metros cuadrados de adoquinado en 35 metros lineales; y en calle Amargura, 110,87 metros cuadrados de adoquinado en 45 metros lineales.

En total, se renovarán más de 480 metros cuadrados de superficie en estas tres vías.

El proyecto incluye además una actuación de especial relevancia en la calle Abelardo Valero, donde se va a triplicar el espacio destinado a los peatones, pasando de una anchura actual de 60 centímetros a una acera accesible de 1,80 metros, adaptada al paso de personas con movilidad reducida y carritos infantiles, entre otros, garantizando un tránsito peatonal más cómodo y seguro.

El diseño se ha adaptado en los extremos de la calle para facilitar la maniobrabilidad y el giro del transporte público urbano. Asimismo, se colocará nuevo adoquín en una superficie de 62 metros cuadrados, contribuyendo a reorganizar el espacio viario y mejorar la circulación en la zona.

RENOVACIÓN DEL PAVIMENTO EN DOCTOR FLEMING

Las obras contemplan también la reposición y mejora del pavimento de las aceras en la calle Doctor Fleming, en el tramo comprendido entre las calles José Paredes y José Zorrilla, para corregir el deterioro existente, eliminando riesgos para los peatones y recuperando unas condiciones óptimas de seguridad y confort.

Los trabajos se desarrollarán sobre una superficie de 76,20 metros cuadrados de adoquinado correspondientes a 44 metros lineales.

Las obras incluyen la demolición de pavimentos existentes, excavaciones y compactación del terreno, ejecución de nuevas capas de base de hormigón, colocación de adoquines en calzadas y aceras, así como la adecuación de servicios e instalaciones auxiliares.

Con la aprobación de esta licitación, el Ayuntamiento de Murcia continúa impulsando actuaciones que mejoran la calidad de vida de los vecinos de las pedanías, atendiendo las demandas trasladadas por las Juntas Municipales y avanzando en la modernización y accesibilidad del espacio público.