El Ayuntamiento de Murcia inaugura la primera 'Taberna de Navidad' para poner en valor la gastronomía local

MURCIA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia, dentro de la programación especial de Navidad, ha puesto en marcha por primera vez la 'Taberna de Navidad', una iniciativa destinada a dar a celebrar y divulgar la cocina tradicional murciana en estas fechas de la mano de la Federación de Peñas Huertanas, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Este nuevo espacio gastronómico está instalado en el Jardín de la Fama, el conocido como el Parque de Los Perros, y estará disponible hasta el 6 de enero de 2026, permaneciendo abierto de lunes a domingo, en horario ininterrumpido de 12.00 del mediodía a 00.00 horas.

La Federación de Peñas Huertanas ofrece una propuesta variada de platos típicos y especialidades murcianas y navideñas de la tierra, desde tapas tradicionales hasta dulces, con el objetivo de que murcianos y visitantes "puedan saborear la esencia de la Navidad murciana".

Este espacio cuenta con opciones para celíacos y ofrece platos tradicionales, embutidos murcianos y dulces de Navidad. Además, la Federación de Peñas Huertanas ha puesto a disposición un teléfono para realizar reservas en el '674 706 454'.