Ayuntamiento Murcia lleva a la Mesa de Negociación la incorporación de 66 nuevos agentes para reforzar la seguridad

El concejal Delegado de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente de Murcia, José Guillén, junto a la portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia, Rebeca Pérez - EUROPA PRESS

MURCIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha llevado este viernes a la Mesa de Negociación la propuesta para la incorporación de 66 nuevos efectivos en la plantilla del Consistorio destinados al área de seguridad ciudadana y emergencias, según ha avanzado en rueda de prensa el concejal Delegado de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén.

Será la Mesa de Negociación el organismo encargado de validarlo para, posteriormente, llevarlo a la Junta de Gobierno para su aprobación la próxima semana y finalmente ser aprobado en el Pleno.

Se trata de una propuesta que el Consistorio "puede asumir" y en caso de modificación, "la variación no será muy importante, ya que entendemos que el número es bastante aproximado a la realidad definitiva", ha subrayado.

En concreto, ha precisado, se trata de 40 nuevos bomberos del Ayuntamiento de Murcia, 10 nuevos conductores de emergencias y cuerpos de extinción de incendios, 10 nuevos miembros para el Cuerpo de Protección Civil del Ayuntamiento y cinco plazas de ingenieros técnicos industriales, ingenieros informáticos, arquitectos técnicos que reforzarán las plazas técnicas del Cuerpo de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Murcia, además de la incorporación de un nuevo comisario de Policía.

Es "un refuerzo de la seguridad ciudadana en el municipio de Murcia, porque no hay libertad si no hay seguridad y por lo tanto es uno de los pilares fundamentales de este equipo de gobierno", ha defendido Guillén.

Al hilo, ha recordado que el Ayuntamiento de Murcia, a través de diferentes iniciativas, "ha puesto en marcha la incorporación de más de 160 nuevos efectivos en el área de seguridad y emergencias en los últimos meses con la incorporación de nuevos policías locales, bomberos y agentes de movilidad".

Especialidades de las que se están llevando a cabo en este momento las academias de Bomberos y Conductores de Vehículos de Emergencias y Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Murcia, en la que participan 50 funcionarios en prácticas en las academias de bomberos y 22 en las de conductor de Emergencias y Servicios de Extinción de Incendios.

De manera que "a esas más de 160 plazas que el alcalde José Ballesta y este equipo de gobierno ha incorporado para el refuerzo del área de seguridad y emergencias se van a sumar estos nuevos 66 agentes que vienen a reforzar la plantilla en los próximos meses".