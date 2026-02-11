El Ayuntamiento de Murcia organiza rutas, talleres y actividades ambientales gratuitas para descubrir la biodiversidad

Ruta ambiental organizada por el Ayuntamiento de Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Murcia ha organizado una oferta de actividades ambientales gratuitas hasta junio, con el objetivo de fomentar el conocimiento, la sensibilización y el disfrute del patrimonio natural, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El programa, que se puede consultar en 'https://medioambiente.murcia.es/', incluye 11 itinerarios y rutas ambientales guiadas; tres talleres ambientales para toda la familia y una Escuela de Naturaleza durante las vacaciones escolares de primavera dirigida a niños de 6 a 12 años.

Una de las novedades es el recorrido por la Rambla de Los Jurados en Corvera, una ruta de 6 kilómetros de dificultad media en la que los participantes descubrirán un paisaje formado por colinas y barrancos modelados por la acción del agua, conocido como 'badlands'.

En este itinerario, que se realizará el sábado 21 de mayo, se explicará el origen y las características de estos suelos, se analizarán las principales especies vegetales adaptadas a este entorno y se hará un recorrido histórico por los asentamientos y usos que la zona ha tenido a lo largo del tiempo.

Todas las actividades cuentan con plazas limitadas, por lo que es necesario realizar reserva previa a través del correo electrónico 'info@ecopatrimonio.es', indicando nombre, edad y un teléfono de contacto, o en el número de teléfono '968 212 518', de lunes a viernesde 9.00 a 15.00 horas.

ITINERARIOS Y RUTAS AMBIENTALES GUIADAS

Todos los itinerarios y rutas ambientales guiadas se desarrollarán los sábados, de 10.00 a 14.00 horas, y permitirán descubrir distintos enclaves de interés ambiental y patrimonial como el Majal Blanco, La Contraparada y la huerta, así como diversas ramblas del término municipal.

Entre las rutas programadas se incluyen recorridos por senderos locales y otros pequeños homologados, paseos de dificultad baja y media y actividades centradas en la vegetación, la fauna, los fósiles o los sistemas tradicionales de riego, combinando el conocimiento ambiental con el patrimonio cultural del municipio.

La programación comienza el sábado 14 de febrero con una ruta para descubrir la Rambla de Sangonera, de 7 kilómetros y dificultad media, seguida el sábado 21 por un recorrido por Los Monreales para ver la chimenea de La Murta, también de 7 kilómetros y dificultad media.

En marzo, el sábado 7 se realizará un paseo familiar por el Majal Blanco (SL Mu-15) de 2,5 kilómetros y dificultad baja; el sábado 14 se recorrerá el Camino de Los Arejos (PR MU-35) con 7,7 kilómetros y dificultad media, y el sábado 21 se explorará la vegetación en la Rambla de las Cuevas del Buitre, una ruta de 6 kilómetros y dificultad baja.

En abril, las actividades continúan el sábado 18 descubriendo los fósiles de la Rambla del Cigarrón (6 kilómetros, dificultad baja) y el sábado 25 visitando las ermitas de la huerta de Alquerías (6 kilómetros, dificultad baja).

Para el mes de mayo, el sábado 9 está previsto un paseo por La Contraparada (SL MU-27) de 2,5 kilómetros y dificultad baja, el sábado 16 se recorrerá la acequia Alquibla en primavera (6,3 kilómetros, dificultad baja) y el sábado 23 se realizará un itinerario por la Rambla de Los Jurados en Corvera, de 6 kilómetros y dificultad media.

Finalmente, el sábado 6 de junio la programación cierra con los rincones de la huerta en la acequia de La Dava, una ruta de 4 kilómetros y dificultad baja con punto de encuentro en el Carril de los Párragas, junto al colegio Luis Vives de Nonduermas.

TALLERES EN FAMILIA Y ESCUELA DE NATURALEZA

Además de las rutas, se han programado tres talleres familiares que se celebrarán un domingo al mes, de 10.00 a 14.00 horas, en el Aula de Naturaleza del Majal Blanco. Estas jornadas buscan acercar la biodiversidad local mediante explicaciones breves, itinerarios de reconocimiento y dinámicas de juego.

La programación comienza el 22 de febrero con el taller '¿Quién vive aquí?', donde los asistentes aprenderán a identificar huellas y rastros de la fauna local. El 15 de marzo tendrá lugar una sesión dedicada a la botánica para reconocer las plantas del entorno y descubrir sus curiosidades.

Finalmente, el 24 de mayo el taller se centrará en la avifauna de La Contraparada y del río, incluyendo una actividad de avistamiento para aprender a identificar diversas especies de aves y sus cantos. Durante la actividad se realizará avistamiento de aves, aprendiendo a identificar algunas especies y a reconocer sus cantos.

Durante las vacaciones escolares de primavera, la Escuela de Naturaleza permitirá a niños de 6 a 12 años participar en talleres, excursiones y juegos educativos para descubrir la flora, la fauna y la biodiversidad local de manera práctica y lúdica.

Para los más mayores se ofrecerá una versión adaptada durante Semana Santa y las Fiestas de primavera con excursiones y dinámicas participativas diseñadas para acercarles al entorno natural, aprender sobre las especies locales y disfrutar de actividades al aire libre.

Las inscripciones para estos talleres se abrirán el 16 de marzo, con plazas limitadas a 20 participantes para garantizar un seguimiento cercano y personalizado.

Como novedad este año, el Servicio de Medio Ambiente ha incorporado actividades específicas dirigidas a asociaciones y grupos especiales del municipio, que incluirán charlas, visitas guiadas y talleres adaptados para conocer la realidad ambiental local.

CENTROS DE VISITANTES

Las actividades programadas hasta junio se enmarcan también en la labor de información y sensibilización ambiental que desarrollan los centros de visitantes y puntos de información ambiental de Majal Blanco y La Contraparada.

Estos centros permanecen abiertos al público los sábados, domingos y festivos, en horario de 9.30 a 14.00 horas, ofreciendo información sobre los itinerarios, el entorno natural y las actividades de educación ambiental que se desarrollan a lo largo del año.

Además, en el de La Contraparada se realizan itinerarios guiados tanto para grupos con reserva previa como para personas que acuden de forma individual, a demanda. Estas actividades también pueden llevarse a cabo durante los días laborables, previa reserva.