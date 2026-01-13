El Ayuntamiento de Murcia pavimenta una parcela en Guadalupe para acoger el mercado y las fiestas locales

El Ayuntamiento de Murcia acondiciona una parcela en Guadalupe para albergar el mercado y las fiestas locales - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha invertido 25.342 euros para pavimentar y acondicionar una parcela en la avenida de la Libertad de la pedanía de Guadalupe, con el fin de optimizar este espacio como zona de mercado y de celebración de las fiestas locales, entre otros usos, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El concejal de Pedanías y Vertebración Territorial del Ayuntamiento de Murcia, Marco Antonio Fernández, ha visitado las actuaciones de acondicionamiento de esta parcela de 970 metros cuadrados que permitirán transformar un terreno de tierra en mal estado en una superficie pavimentada.

La parcela es utilizada como zona de paso entre el aparcamiento, el salón de actos y el centro de mayores, así como durante la celebración del mercado y las fiestas locales, por lo que las obras mejoran la seguridad, accesibilidad y funcionalidad de este espacio de uso público ubicado junto al centro cultural.

Durante la visita, el concejal ha destacado que "esta actuación es un ejemplo del compromiso del Ayuntamiento de Murcia con la mejora de los espacios públicos en nuestras pedanías, atendiendo a necesidades reales de los vecinos y reforzando la vertebración territorial del municipio ya que con la mejora y asfaltado de este espacio se va a optimizar para otros usos".

Las obras, que dan respuesta a una demanda vecinal, incluyen la excavación y retirada de tierras, el relleno y compactación con zahorra artificial y la ejecución de una capa de rodadura de aglomerado asfáltico, lo que garantiza una superficie estable, accesible y adecuada para el tránsito peatonal y los usos previstos.