El Ayuntamiento de Murcia pone el foco en el ciberacoso en una campaña escolar que llegará a 72.000 alumnos - EUROPA PRESS

MURCIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia desarrollará durante todo el curso 25/26 el Programa Educativo Municipal Contra el Acoso Escolar compuesto de charlas, lecturas y talleres de lectura para "garantizar que los espacios educativos sean seguros, inclusivos y amables" de modo que "cada niño y adolescente pueda crecer sin miedo y con oportunidades para desarrollarse plenamente", según ha explicado la concejala de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López, durante su presentación.

Este programa está compuesto por 25 actividades que llegarán a 72.000 alumnos desde Infantil a Formación Profesional del municipio. Durante el primer trimestre se está llevando a cabo el taller de lectura 'Nadie invisible', en el que participan 300 alumnos de 1º y 2º de la ESO y que hace referencia a libro 'Invisible', de Eloy Moreno, en el que se trabajó el pasado curso. También se realizaron charlas sobre Inteligencia Artificial, ansiedad, el uso responsable de pantallas, y la autorregulación emocional.

En el segundo trimestre, se propondrá la lectura de 'Redes', la continuación de 'Invisible', así como clubes de lectura al respecto, charlas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el concurso de cortos '3,2,1, acción' sobre acoso y ciberacoso y otro para crear un eslogan contra el acoso escolar.

Ya en el último trimestre del curso, se realizará el taller 'Mejor sin violencia' dirigido a alumnos de 5º y 6º de primaria y 1º y 2º de ESO con actuaciones preventivas para mejorar y desarrollar el clima de comunicación. También habrá un Cine Forum en abril en la Filmoteca Regional con profesorado de la Universidad de Murcia dirigido a 1º y 2º de la ESO y el taller de graffitti 'Contra el acoso, tú pintas mucho' en colaboración los alumnos de Artes relacionado con el libro 'Redes'.

El broche lo pondrá el III Encuentro Intercentros contra el acoso escolar, en el que el año pasado participó el escritor Eloy Moreno, y que este año versará sobre el uso responsable de tecnología y redes.

El jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, Juan Manuel España, cuya unidad ofrece las charlas que forman parte de este programa, ha apuntado a la responsabilidad de la sociedad a la hora de actuar contra el acoso, y de "no dejar solo a la víctima cuando presenciemos algo". En estas charlas con alumnos, según ha explicado, hacen llegar la información necesaria "para ser consciente de lo que está pasando, no solo a él o a ella, sino a su compañero y como ayudar".

España ha destacado la lectura como "la antítesis de los riesgos que ofrece Internet" y los clubs de lectura "como un ambiente de tolerancia y respeto donde hacer una reflexión común, aprender y hacer suyo el mensaje que queremos mandar".

Asimismo, ha afirmado que el acoso en redes es "una nueva herramienta para la persona cruel que quiere hacer daño". "Es una manera de acoso escolar que no es visible en el aula", ha matizado la concejala.

Por esto, López ha destacado la importancia del "empoderamiento de los jóvenes observantes no participantes" y hacer ver que "decir a un profesor o a un adulto algo que le está pasando a un compañero no es ser un chivato, es de ser de valientes". "Los docentes, los familiares, a veces no somos capaces de ver cosas que pasan delante de nosotros, y si esos alumnos nos permiten verlo podremos actuar", ha apuntado.

Por su parte, el edil de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, ha señalado la participación en la prevención del acoso escolar de la Policía Local del municipio en la figura del Policía Tutor. Así, la concejala de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres, quien ha afirmado que el acoso escolar "es un reto", ha indicado que este programa pondrá de manifiesto "la necesidad de espacios de protección para los niños y adolescentes de Murcia".

La responsable del área de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía López-Briones, ha explicado que desde su Concejalía orientan en sus programas a la convivencia y la socialización saludable y en igualdad. La concejala de Vox, Alba Franco, ha anunciado los tres partidos presentes en el Ayuntamiento de Murcia firmarán en el próximo Pleno una declaración contra el acoso escolar.