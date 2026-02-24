El Ayuntamiento de Murcia pone en marcha un dispositivo especial de movilidad este jueves por la bajada de la Fuensanta

Archivo - La Virgen de la Fuensanta (Archivo) - AYUNTAMIENTO DE MURCIA - Archivo

MURCIA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha diseñado y coordinado un dispositivo especial de transporte público con motivo de la bajada de la Virgen de la Fuensanta hasta la Catedral este jueves 26 de febrero, donde permanecerá para conmemorar el aniversario de su Coronación, que se celebra el III Domingo de Pascua.

Con este plan, el Consistorio busca compatibilizar el normal desarrollo de la romería con la movilidad diaria de vecinos y visitantes, garantizando la seguridad del cortejo y la fluidez de los desplazamientos en toda la ciudad mediante una planificación anticipada y coordinada con la Policía Local, según han informado desde el Ayuntamiento.

SERVICIO ESPECIAL AL SANTUARIO

De forma previa a la bajada, la línea 50 ampliará su recorrido hasta el Santuario de la Fuensanta entre las 11.00 y las 13.30 horas. Fieles y romeros podrán utilizar este servicio especial en las expediciones que tienen frecuencia prevista de paso por Avenida de la Constitución en dirección Algezares a las 11.20, 11.50, 12.20, 12.50 y 13.20 horas.

El tiempo estimado de trayecto será de entre 25 y 30 minutos, pudiendo ajustarse en función de las indicaciones de la Policía Local para garantizar en todo momento la seguridad de los romeros que realizan el recorrido a pie por la misma vía.

PARADAS ALTERNATIVAS

Entre las 17:30 y las 20:30 horas se producirán cortes intermitentes de tráfico al paso de la romería, lo que conllevará la anulación temporal de las paradas situadas en Torre de Romo, Alameda de Colón, Canalejas, Gran Vía y Avenida de la Constitución, así como las de Calle Princesa e Infante Juan Manuel, 2.

Estas afecciones impactarán tanto a líneas urbanas como a líneas de pedanías, activándose alternativas específicas en cada caso para garantizar la continuidad del servicio.

En el caso de las líneas urbanas C1, C2, C5, R12, R14, R17, R20 y R80, las paradas de Santiago el Mayor serán sustituidas por la de RENFE, las de Pío XII por Muebles La Fábrica y las ubicadas en Torre de Romo, Alameda de Colón y Plaza Camachos se trasladarán provisionalmente a Pabellón Infante. Asimismo, la parada de Glorieta de España se sustituirá por Cruz Roja y la de Gran Vía por Plaza Circular.

Por su parte, las líneas de pedanías 1, 6, 26, 28, 29, 30, 31, 44, 50 y 62 adaptarán sus recorridos utilizando como alternativas las paradas de Espinosa y Cruz Roja en la zona sur, y las de Cárcel Vieja, CajaMurcia y Plaza Circular (2 y 14) en la zona norte, garantizando así la conexión con barrios y pedanías mientras duren los cortes.

Todas estas modificaciones estarán coordinadas con los cortes de tráfico y las recomendaciones de Policía Local para priorizar la seguridad de los asistentes y el normal desarrollo de la romería.

PARADA EXCEPCIONAL DEL TRANVIBÚS EN FLORIDABLANCA

Durante el cierre al tráfico de Alameda de Colón y Gran Vía, el tranvibús habilitará de manera excepcional una parada en la calle Floridablanca, garantizando así la conexión con El Palmar y manteniendo operativa la línea.

El concejal de Movilidad, José Francisco Muñoz, ha destacado que la bajada de la Virgen "es una cita profundamente arraigada en Murcia, a la que acuden miles de personas a acompañar a su Patrona", por lo que "es fundamental ofrecer a los murcianos alternativas de transporte público para dar respuesta en días de gran afluencia".

Por este motivo, el Consistorio recomienda planificar los desplazamientos con antelación y optar preferentemente por el transporte público para contribuir al buen desarrollo de la jornada.

La información detallada estará disponible en las paradas afectadas, en las redes sociales municipales y en los canales oficiales de las concesionarias.