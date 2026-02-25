Policía Local, Protección Civil y Bomberos velarán por la seguridad y el tráfico por la bajada de la Fuensanta

La Virgen de la Fuensanta en el barrio de El Carmen - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha diseñado un dispositivo especial de seguridad y tráfico con motivo de la bajada de la Virgen de la Fuensanta, que se celebrará este jueves 26 de febrero, desde el Santuario hasta la Catedral de Murcia.

El operativo tiene como finalidad garantizar el normal desarrollo de la romería, así como la seguridad vial y la movilidad del conjunto de usuarios de las vías afectadas por el traslado de la patrona desde el Santuario de la Fuensanta, en Algezares. La hora de salida está prevista a las 15.00 horas, y se espera que haga parada en la Iglesia del Carmen en torno a las 19.00 horas y que llegue a la Catedral a las 21.00 horas.

El concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, ha destacado que "se trata de uno de los eventos más multitudinarios y arraigados de nuestro municipio, por lo que hemos preparado un dispositivo integral que permita compatibilizar la tradición y la devoción con la máxima seguridad para los asistentes y el conjunto de la ciudadanía". Asimismo, ha subrayado que "la coordinación entre Policía Local, Bomberos y Protección Civil es esencial para que la jornada transcurra con total normalidad", según han informado en una nota de prensa.

El objetivo del dispositivo es garantizar el normal desarrollo del evento y la seguridad tanto del tráfico como del resto de usuarios de las vías afectadas. De forma específica, disponer de los efectivos policiales necesarios para proteger a las personas asistentes; controlar, cortar y desviar el tráfico rodado en los puntos establecidos para optimizar la movilidad; y garantizar la protección de toda la comitiva de autoridades civiles, militares y eclesiásticas que formará parte del cortejo procesional desde la Iglesia del Carmen hasta la Catedral.

POLICÍA LOCAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

Para el cumplimiento de estas misiones se contará con un total de 82 agentes de la Policía Local de Murcia, incluidos los componentes de la Unidad de Caballería, así como mandos de distintas categorías, entre ellos comisario, inspectores, subinspectores y agentes pertenecientes a las Divisiones de Servicios Centrales y de Proximidad, distribuidos en operativos de tráfico, escolta y seguridad.

En el ámbito de Protección Civil, se dispondrá de agentes de Emergencias con dos vehículos que realizarán bloqueos antiterroristas como apoyo a la Policía Local entre las 17.30 y las 20.30 horas en la plaza González Conde, para posteriormente ir cerrando la comitiva hasta la calle Tomás Maestre. Además, una ambulancia de Protección Civil se situará tras la imagen de la Virgen durante el recorrido para atender cualquier eventualidad sanitaria.

Por su parte, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento establecerá un retén con motivo del disparo de la tradicional tronaera en la calle Proclamación, además de la movilización de dos camiones con 1 conductor y 1 bombero cada uno de ellos. El horario definitivo de este retén quedará supeditado a la indicación de la Policía Local, previéndose la presencia del equipo al menos quince minutos antes del disparo. El operativo estará compuesto por un total de 10 efectivos.

El dispositivo contempla también la señalización previa de prohibido estacionar en las vías afectadas. Desde las 10.00 horas del mismo día se realizará un control de estacionamientos a lo largo de todo el recorrido y, durante el desarrollo de la romería, los cortes de tráfico se efectuarán de manera progresiva conforme avance la comitiva.

RECORRIDO

El itinerario previsto se iniciará en el Santuario de la Fuensanta y continuará por la calle Nuestra Señora de la Fuensanta, Subida a la Fuensanta, calle Saavedra Fajardo, plaza José Canalejas, avenida Región de Murcia, rotonda Costera Sur, avenida del Progreso, Ronda Sur, avenida Pío XII, calle Torre de Romo y calle Sacerdotes Hermanos Cerón, donde está prevista la llegada a la Iglesia del Carmen en torno a las 19:00 horas.

Posteriormente, el recorrido seguirá por Alameda de Colón, Puente Viejo, plaza Martínez Tornel, calle Tomás Maestre, Glorieta de España, calle Arenal, plaza Cardenal Belluga, calle Salzillo, calle Barrionuevo y plaza Hernández Amores o de la Cruz, hasta la llegada a la Santa Iglesia Catedral de Santa María, estimada a las 21:00 horas.

Desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias se recomienda a la ciudadanía que planifique con antelación sus desplazamientos, atienda en todo momento las indicaciones de los agentes y consulte los canales oficiales municipales para conocer posibles incidencias o modificaciones puntuales del tráfico.