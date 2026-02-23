El Ayuntamiento de Murcia pone en marcha 'ROSI', su herramienta de IA para mejorar la gestión municipal

Jornada técnica dirigida a jefes de servicio para dar a conocer los detalles de la herramienta de IA 'ROSI' - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

'ROSI' es la nueva herramienta de Inteligencia Artificial (IA) generativa diseñada por el Ayuntamiento de Murcia para mejorar el trabajo de los más de 3.000 empleados públicos municipales, según ha informado el Consistorio.

El sistema, desarrollado íntegramente por el Servicio municipal de Informática y alojado en los centros de proceso de datos municipales, funciona sin depender de servicios en la nube externos.

"No estamos ante una moda tecnológica, sino ante una herramienta de trabajo pensada y desarrollada para los empleados municipales, con especial cuidado en la confidencialidad y la seguridad de la información", ha explicado el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, durante la jornada técnica dirigida a jefes de servicio en la que se han dado a conocer los detalles de esta nueva herramienta.

'ROSI' opera exclusivamente en infraestructura municipal, lo que garantiza que la información tratada no salga del entorno del Ayuntamiento. Según ha explicado Guillén, el sistema cumple con el Reglamento General de Protección de Datos y con la nueva normativa europea de Inteligencia Artificial.

MODALIDADES

La herramienta se estructura en tres modalidades: 'ROSI Flash', orientada a respuestas inmediatas; 'ROSI Advanced', especializada en análisis complejos, y 'ROSI Vision', capaz de interpretar imágenes y generar contenido gráfico.

En las pruebas técnicas realizadas, 'ROSI Flash' alcanza una velocidad de hasta 90 palabras por segundo, frente a las 17 palabras por segundo de media que ofrecen otras plataformas comerciales. Esta capacidad permite agilizar el análisis de documentos oficiales como ordenanzas municipales y pliegos técnicos, entre otros documentos administrativos.

Durante la sesión se han mostrado ejemplos prácticos como la interpretación de normativa, la síntesis de documentación técnica y la generación de imágenes vinculadas a la identidad local.

INTEGRACIÓN EN LA ESTRATEGIA DIGITAL MUNICIPAL

El lanzamiento de 'ROSI' se integra en la estrategia de modernización impulsada por el Ayuntamiento en la última década, que incluye el Proyecto Smart City, que ha permitido desarrollar una red de sensorización urbana con sistemas inteligentes de gestión del tráfico, telegestión de alumbrado público o riego inteligente, la plataforma municipal de datos en tiempo real y el desarrollo de la app de Ayuntamiento electrónico 'Tu Murcia' o la nueva web municipal.

La jornada ha contado con la participación del jefe del Servicio de Informática, Santiago Domínguez; el responsable de Apps y Portales Digitales, Francisco Pérez; y el jefe de Servicio de Proyectos y Desarrollo, David Albaladejo, quienes han detallado el funcionamiento técnico de la herramienta y sus aplicaciones en la gestión diaria.