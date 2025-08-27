El Ayuntamiento de Murcia y el Real Murcia renuevan su unión con un nuevo acuerdo de patrocinio

El alcalde de Murcia, José Ballesta, y el presidente del Real Murcia, Felipe Moreno - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

Celebran que el equipo ha superado ya los 16.000 abonados, de los que uno de cada cuatro es joven

MURCIA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Murcia, José Ballesta, y el presidente del Real Murcia, Felipe Moreno, han presentado este miércoles el nuevo convenio de patrocinio que permitirá a la marca municiopal 'Aparcamurcia' estar presente en las equipaciones del primer equipo durante la temporada 2025/2026, según informaron fuentes del Ayuntamiento capitalino en un comunicado.

El acuerdo ha sido rubricado en el estadio Enrique Roca por el regidor murciano y el presidente del club grana en un acto al que también han asistido los concejales de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, y Deportes, Miguel Ángel Noguera, y el capitan del equipo Pedro León, así como el delantero Pedro Benito.

Con este convenio, la marca 'Aparcamurcia' también se mostrará en los principales soportes físicos y digitales del club, como son videomarcadores, vallas, sala de prensa, revista digital, web y autobús oficial. Asimismo, el Ayuntamiento podrá utilizar la imagen del Real Murcia y sus jugadores en campañas de comunicación

RÉCORD DE SOCIOS EN LA CATEGORÍA

Ballesta también ha participado en el acto reapertura de la nueva tienda oficial del Real Murcia, que cuenta con acceso directo desde el exterior, palco y tribuna, donde ha anunciado que el Real Murcia ha superado ya los 16.000 abonados antes del inicio de la temporada, una cifra "histórica" que refleja el respaldo de la afición.

Se trata del mayor número de socios en la categoría, por encima de clubes como Tenerife o Hércules, y constituye un "récord absoluto" en tercera división y la tercera mejor cifra en la historia del club, solo superada en las temporadas 2007/2008 y 2008/2009.

Los abonados proceden de los 45 municipios de la Región y uno de cada cuatro es joven.

UNA ALIANZA QUE VA MÁS ALLÁ DEL FÚTBOL

El convenio firmado se enmarca en la relación que mantienen el Ayuntamiento de Murcia y el Real Murcia con iniciativas que van más allá del terreno de juego. Así, en una reunión celebrada hace dos semanas se avanzó en un plan que contempla, entre otras medidas, la habilitación de carriles adicionales en partidos de gran afluencia, dispositivos especiales de tráfico y el refuerzo del transporte público.

Entre las actuaciones previstas destacan la incorporación de hasta tres expediciones extra de tranvía tras los encuentros y la creación de una nueva línea de autobús que una barrios y pedanías sin conexión directa, así como la puesta en marcha de un dispositivo específico de tráfico acompañado de señalización y desvíos.

Además, el Consistorio ha impulsado la reivindicación del Arco Norte y estudia con la Demarcación de Carreteras la viabilidad de accesos directos desde la autovía.