El Ayuntamiento de Murcia realiza trabajos de refaldeo en más de 3.000 árboles para mejorar la seguridad vial

Refaldeo arbolado en el municipio de Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia está desarrollando una campaña de refaldeo en más de 3.000 árboles repartidos por todo el municipio de Murcia. Estas labores consisten en la eliminación de ramas bajas que pueden dificultar el paso de peatones o interferir en la circulación de vehículos, especialmente en ejemplares de especies como moreras, brachychiton y tipuanas.

Los trabajos se ejecutan en diferentes barrios y pedanías, prestando especial atención a las zonas con mayor afluencia de personas y tráfico, como aceras, carriles bici o vías de circulación. La actuación adapta la altura de cada ejemplar a las necesidades específicas de su entorno, favoreciendo una movilidad más cómoda y segura.

Aunque el refaldeo forma parte de las tareas habituales de mantenimiento que se realizan durante todo el año, el Servicio de Parques y Jardines refuerza estas actuaciones durante los meses de verano, cuando un equipo de más de 250 operarios participa en el plan especial estival de conservación de zonas verdes.

El concejal de Desarrollo Urbano, José Guillén, ha señalado que continúan "trabajando para garantizar la seguridad y el bienestar de los vecinos, al tiempo que cuidamos y preservamos nuestro patrimonio verde. Estas actuaciones no solo evitan molestias a peatones y conductores, sino que también contribuyen al correcto desarrollo y crecimiento de los árboles".

Los equipos municipales están actuando especialmente en aquellos puntos del municipio con una elevada concentración de arbolado, entre ellos la avenida del Progreso, Pintor Pedro Flores, el Polígono de Espinardo, San Pío X o Ronda Sur, además de otras ubicaciones distribuidas por barrios y pedanías.

"El mantenimiento adecuado del arbolado es fundamental para conservar espacios públicos más agradables, saludables y sostenibles. Los árboles desempeñan un papel esencial en la mejora de la calidad ambiental de nuestras ciudades, ya que ayudan a absorber dióxido de carbono y contribuyen a reducir la presencia de contaminantes en el entorno urbano", ha añadido el edil.