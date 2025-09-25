El Ayuntamiento de Murcia recuperará el tercer carril de Miguel Induráin

El concejal de Movilidad, la Gestión Económica y la Contratación, José Francisco Muñoz - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia recuperará el tercer carril de circulación en la Avenida Miguel Induráin con el objetivo de reducir las retenciones en una vía de gran capacidad que se concibió como ronda urbana para descongestionar de tráfico.

Esta actuación tiene entre sus objetivos principales mejorar la calidad del aire, dotar de mayor fluidez el tráfico y generar entornos más amables, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Los trabajos se centrarán en facilitar la salida de los vehículos de la ciudad, reducir la congestión del tráfico, la contaminación y los tiempos de desplazamientos y permeabilizar calles interiores.

Esta decisión se suma a la apertura de la segunda fase de Marina Española. Así, se mejorará la fluidez en el casco urbano y las pedanías, permitiendo su circunvalación por esta ronda evitando desplazamientos de paso por el interior de sus calles.

ESTUDIO DEL TRÁFICO

El Ayuntamiento ha llevado a cabo un análisis del tráfico en el que se incluye la medición de aforos con el fin de analizar el nivel de uso y congestión de la vía, así como una comparativa. En concreto, el estudio ha concluido que los niveles de saturación son superiores a los registrados en el informe de 2016.

Los expertos señalan que la transformación de la morfología de la infraestructura viaria de la ciudad, en la que se han habilitado más de 40 kilómetros de carriles para bicicleta y transporte público, ha supuesto "una gran afección en la movilidad del vehículo privado".

El informe indica que esto hace necesario disponer de viales que permitan atravesar la ciudad en sentido norte-sur y sur-norte, facilitando los desplazamientos de los vehículos privados sin tener que hacer uso del centro de la cuidad.

Esto "supondrá una mayor fluidez en los desplazamientos y una menor emisión de gases contaminantes a la atmósfera en el centro liberando los carriles para los usuarios de la zona eliminando del concepto de 'itinerarios de paso'", han explicado desde el Consistorio.

INCREMENTO DE LA INTENSIDAD POR CARRIL DE MÁS DEL 40%

El Ayuntamiento ha detectado un incremento de la intensidad por carril de más del 40% en cada sentido. De esta forma, en dirección a Ronda Sur se ha pasado de los 498 vehículos/hora en hora punta de 2016, en que se suprimió el tercer carril, a los 704 en la actualidad.

Por su parte, en sentido contrario, la presión es aún mayor, pasando de 523 vehículos/hora a 779 vehículos/hora, por lo que el índice de saturación en esta avenida, en horas punta, se está superando en la actualidad.

Los nuevos carriles bici ejecutados han reducido "de forma drástica" la utilización de los existentes en esta avenida, con una frecuencia de paso de 0.39 VMP/min, que es casi cinco veces inferior a la de carriles como el de Gran Vía o Torre de Romo.

No obstante, el desarrollo de los planes parciales que se están acometiendo en el entorno contempla la puesta en marcha de nuevos carriles bici en sustitución de los provisionales, garantizando de esta forma la continuidad del itinerario ciclable.

Las conclusiones de los estudios técnicos señalan que los usuarios han elegido esta vía como alternativa para cruzar el centro de la ciudad, tal y como acreditan las IMD actuales, lo que hace que estas avenidas superen los índices de saturación establecidos por el Servicio de Tráfico en 2016.

Además, el grado de aceptación de este carril después de 8 años, medido en base a las frecuencias de paso, es 4,4 veces menor que los actualmente ejecutados debido a que existen recorridos alternativos para los VMP que son más seguros y céntricos.

Los técnicos han subrayado que habilitar un tercer carril de circulación en esta avenida permitiría no sobrepasar índice de saturación.

Esta actuación se llevará a cabo por fases, de acuerdo a los estudios técnicos con los que cuenta el Consistorio y priorizando aquellos tramos en que la intervención es más necesaria, como el entorno de la avenida de La Azacaya y La Fica.