Ayuntamiento Murcia refuerza el dispositivo para el desfile extraordinario del Entierro de la Sardina este sábado

MURCIA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias, ha diseñado un amplio dispositivo especial con motivo del desfile extraordinario del Entierro de la Sardina, que se celebra este sábado con carácter histórico con motivo de su 175 aniversario a las 20 horas.

El concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, ha destacado que "se trata de un evento de especial relevancia para la ciudad, tanto por su tradición como por la gran afluencia de público prevista".

Por ello, se ha planificado "un operativo completo que garantice la seguridad de participantes y asistentes, así como el correcto desarrollo del desfile". Perona ha subrayado que "la coordinación entre Policía Local, bomberos y voluntariado será clave para que la jornada transcurra con total normalidad".

La Policía Local de Murcia ha establecido la siguiente composición y orden del desfile histórico: en primer lugar, furgón GESC y apertura del Grupo Especial de Seguridad Ciudadana; a continuación, motoristas de la Policía Local; unidad de caballería; patos y figurantes; y, finalmente, cuatro carrozas tiradas por caballos acompañadas por banda de música, que estarán escoltadas por un agente a cada lado.

El itinerario previsto comenzará en la calle Sagasta, con montaje en el lado Plano de San Francisco, y continuará por calle del Pilar, calle San Pedro, plaza San Pedro, plaza de las Flores, plaza Santa Catalina, Gran Vía Salzillo, calle Tomás Maestre, Glorieta de España, calle Arenal, plaza Cardenal Belluga, calle Escultor Salzillo, plaza Hernández Amores y calle Trapería, para finalizar en la plaza de Santo Domingo.

En cuanto al desarrollo del operativo, se procederá al corte de la plaza San Antolín y calle Sagasta a partir de las 9.00 horas y hasta las 23.00 horas. Asimismo, el estacionamiento estará prohibido desde las 00.00 hasta las 23.59 horas de este sábado en calles como Sagasta, San Pedro y Maestro Alonso. El parking de la Glorieta únicamente permitirá la salida de vehículos por Teniente Flomesta, a partir de las 19.45 horas.

El dispositivo de seguridad contará con un total de 43 policías locales, entre agentes y mandos. Además del personal nombrado individualmente, el operativo integra la Unidad GESC, con furgón y apertura del grupo especial; la Unidad de Caballería, que forma parte de la composición del desfile; y agentes de los turnos 1 y 2, encargados de los cortes iniciales en la plaza San Antolín y la calle Sagasta desde las 9.00 horas.

El operativo contará también con el apoyo de 22 voluntarios de la organización, que colaborarán en tareas de control y desvíos de tráfico. Por su parte, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento movilizará un retén con una Primera Salida a las 18.30 horas, compuesto por seis efectivos, que cubrirán la zona afectada por el recorrido.

Este equipo se ubicará inicialmente en San Bartolomé hasta que el desfile pase por Gran Vía Escultor Salzillo, a unos 400 metros del recorrido, y cuando llegue a la Glorieta se trasladará a la plaza de Santo Domingo, donde se procederá a la quema de una sardina de aproximadamente dos metros y medio.

Asimismo, a las 18.30 horas se desplegarán dos vehículos pesados, dos cubas, para realizar cortes de seguridad, que se situarán en la plaza Martínez Tornel y en la plaza Fuensanta.

Desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias se recomienda a la ciudadanía que planifique sus desplazamientos con antelación y atienda en todo momento las indicaciones de los agentes y del personal de organización, informa el Consistorio en un comunicado.