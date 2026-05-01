El Ayuntamiento de Murcia refuerza el dispositivo de seguridad y emergencias con motivo del festival Warm Up

El operativo contará con la participación de efectivos de la Policía Local distribuidos a lo largo de las tres jornadas, con un total de 49 agentes el viernes, 57 el sábado y 12 el domingo - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 1 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias que dirige Fulgencio Perona, ha diseñado un amplio dispositivo especial con motivo de la celebración del festival Warm Up Estrella de Levante, que tendrá lugar desde hoy a este domingo, 3 de mayo, en distintos puntos de la ciudad.

El operativo contará con la participación de efectivos de la Policía Local distribuidos a lo largo de las tres jornadas, con un total de 49 agentes el viernes, 57 el sábado y 12 el domingo, adaptando los recursos a la previsión de afluencia de público en cada día.

Los principales escenarios de actuación serán el recinto de La Fica, donde las actividades se desarrollarán en horario de 18.00 a 6.00 horas tanto el viernes como el sábado, así como la Plaza de la Universidad y la Cárcel Vieja, que acogerán programación en horario de 11.00 a 17.00 horas durante el fin de semana.

El dispositivo contempla actuaciones específicas como la regulación y corte de tráfico en las inmediaciones, el control del estacionamiento y la limpieza de vehículos en las zonas cercanas al recinto, la supervisión del cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el plan de autoprotección, así como acciones dirigidas a evitar el botellón, la venta ambulante no autorizada y las acampadas ilegales.

Asimismo, se reforzará la vigilancia para prevenir comportamientos incívicos como el consumo de alcohol o sustancias estupefacientes en la vía pública y posibles actos vandálicos, especialmente en las zonas próximas a La Fica y el barrio de Vistabella. Estas labores serán desarrolladas, entre otros, por el Grupo Especial de Seguridad Ciudadana, con el objetivo de minimizar las molestias a los vecinos y garantizar la convivencia.

El concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, ha señalado que "este dispositivo responde al compromiso del Ayuntamiento de Murcia de garantizar la seguridad de todos los asistentes sin renunciar al normal desarrollo de un evento cultural de gran relevancia para la ciudad".

Perona ha añadido que "se ha planificado un operativo equilibrado que combina la prevención, el control y la proximidad, prestando especial atención al bienestar de los vecinos de las zonas afectadas".

El edil también ha subrayado que "la coordinación entre los distintos servicios municipales y cuerpos de seguridad es clave para que el festival se desarrolle con normalidad, por lo que pedimos la colaboración ciudadana para respetar las normas y facilitar el trabajo de los agentes".