El Ayuntamiento de Murcia refuerza la vigilancia ambiental para garantizar actividades más sostenibles y seguras

MURCIA 3 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento cuenta con una nueva herramienta de protección del entorno urbano y para la mejora de la calidad ambiental del municipio, gracias al contrato de 'Servicio de Inspección y Emisión de Informes en expedientes de actividades sujetos a declaración responsable'recientemente adjudicado en Junta de Gobierno por un importe de 162.333 euros.

Este contrato, que cuenta con una vigencia de tres años prorrogables anualmente por dos más, tiene como objetivoreforzar el control del cumplimiento de la normativa en las actividades económicas que funcionan mediante declaración responsable por Entidad de Control Ambiental (ECA) como son talleres, gasolineras, lavaderos, tintorerías, lavanderías, clínicas, hostelería, ganadería, laboratorio, industria, hospedaje, oficinas, comercios y almacenes.

El concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, que lidera Antonio Navarro, ha explicado que "permitirá a una Entidad de Control Ambiental (ECA) llevar a cabo inspecciones técnicas especializadas y elaborar informes que acrediten si las actividades cumplen todos los requisitos legales en materias como atmósfera, gestión de residuos, vertidos de aguas industriales, ruido o protección del suelo".

IMPULSO A LA VIGILANCIA AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO

La puesta en marcha de este contrato de servicios, como mínimo se espera duplicar el número de informes anuales superando los 200, respondiendo así a la necesidad de reforzar los planes municipales de inspección ambiental, tal y como exige la legislación autonómica y estatal. Esta labor es imprescindible para garantizar que los negocios y establecimientos que operan con declaración responsable cumplen las condiciones ambientales exigidas.

El concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, ha señalado que "con este contrato reforzamos la protección del medio ambiente en el municipio, asegurando que todas las actividades cumplen con las garantías necesarias para convivir en una ciudad más saludable y sostenible".

Durante las inspecciones se revisarán aspectos en materia de 'Agua' (comprobación del cumplimiento de las condiciones de vertidos de aguas residuales a la red de saneamiento, sometidos o no a autorización de vertidos, medidas de ahorro de agua, medidas de protección de acuíferos para evitar su contaminación), 'Aire' (verificar que disponen de las medidas necesarias para evitar molestias por olores, polvo, humos y calor durante su funcionamiento e inspección visual del cumplimiento de la altura de la chimenea y de las salidas de ventilación y climatización, en su caso).

También 'Residuos' (inspección de la correcta gestión de los residuos (almacenamiento, etiquetado, entrega a gestores autorizados, y comprobación de la documentación necesaria, incluyendo comunicaciones a la Comunidad Autónoma y contratos con gestores autorizados en vigor, en su caso), 'Protección de la calidad del suelo' (comprobación de la presentación en la Comunidad Autónoma de los informes preliminares de situación de suelo de las actividades inspeccionadas, y comprobación de que disponen de los medios necesarios de protección del suelo, para evitar su contaminación).

Por último, se revisará en materia de 'Ruido y vibraciones' (cumplimiento de los límites de ruido y vibraciones, y verificación de aislamientos acústicos). Estos informes permitirán al Ayuntamiento actuar con mayor precisión y rapidez en materia de intervención y disciplina de actividades.

MÁS GARANTÍA PARA LAS ACTIVIDADES Y MÁS SEGURIDAD PARA LA CIUDADANÍA

El nuevo servicio aportará mayor seguridad jurídica tanto a las empresas como a la administración. Las actividades económicas podrán contar con informes técnicos precisos que acrediten su correcta situación ambiental, mientras que el Ayuntamiento dispondrá de una herramienta más eficaz para asegurar que se cumple la normativa vigente.

En este sentido este control reforzado contribuirá a mejorar la calidad del aire y del entorno urbano; reducir molestias por ruidos, olores y emisiones; garantizar una adecuada gestión de los residuos; proteger el suelo y los recursos hídricos; y prevenir riesgos ambientales en zonas urbanas e industriales.

La empresa adjudicataria deberá designar un responsable técnico que se coordinará directamente con los especialistas municipales. Se celebrarán reuniones periódicas de seguimiento y se revisará toda la documentación entregada para asegurar que los informes cumplen los requisitos establecidos.