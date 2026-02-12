El Ayuntamiento de Murcia renueva el asfalto y aceras en San Ginés con una inversión de más de 39.000 euros

El concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, junto con el presidente de la Junta Municipal de San Ginés, Juan Hernández, visita la renovación de asfalto y aceras de la calle Longuera de la pedanía murciana de San Ginés - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia está renovando el asfalto y las aceras de la calle Longuera de la pedanía murciana de San Ginés con una inversión de 39.302,55 euros con cargo al Plan de Pedanías, Diputaciones y Barrios Periféricos 2024-2025 de la Comunidad Autónoma, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, junto con el presidente de la Junta Municipal de San Ginés, Juan Hernández, han visitado este jueves las actuaciones, que permitirán reponer 1.050 metros cuadrados de pavimento asfáltico que abarcan los 200 metros lineales de mide la calle.

Asimismo, se están ejecutando actuaciones de mejora en zonas peatonales mediante la reposición de 150 metros cuadrados de adoquinado en las aceras de ambos lados de la vía.

Las nuevas aceras, cuya reposición del adoquinado abarcan más de 100 metros lineales, también van a favorecer la evacuación de las aguas pluviales que se acumulan en determinadas zonas de esta vía.