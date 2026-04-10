El Ayuntamiento de Murcia saca a licitación el tercer carril de la Costera Norte a su paso por Cabezo de Torres

La vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha iniciado el proceso de licitación para las obras del tercer carril exterior de la calzada sur de la Costera Norte, a su paso por Cabezo de Torres.

El proyecto, con un presupuesto base de 129.792,89 euros y un plazo de ejecución de aproximadamente tres meses, permitirá poner en servicio un carril que ya estaba parcialmente ejecutado pero cerrado al tráfico, tras haber finalizado previamente la desviación de una conducción de agua potable, ha explicado la vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez.

"Eliminamos ese punto crítico y recuperamos la continuidad del tercer carril, mejorando la capacidad de la vía, reduciendo retenciones y facilitando también los desplazamientos intermodales, ya que se compatibiliza con el carril bici", ha explicado la vicealcaldesa tras la reunión de la Junta de Gobierno.

Las obras se desarrollarán en el tramo comprendido entre la vereda de Fortuna y la avenida Alto de las Atalayas, con una longitud aproximada de 1,1 kilómetros, e incluirán la retirada de elementos provisionales de balizamiento, la limpieza integral del trazado, el fresado de marcas viales existentes y la ejecución de una nueva señalización horizontal. Asimismo, se reforzará la seguridad mediante la instalación de barreras metálicas para vehículos y vallado de madera en los tramos destinados a ciclistas.

El proyecto contempla también la finalización de la semirrotonda sur en la intersección de la Costera Norte con la calle Progreso, completando el firme, los bordillos y las zonas ajardinadas, mejorando tanto la funcionalidad del cruce como la estética urbana.