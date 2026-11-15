El Ayuntamiento de Murcia transforma los aparcabicis cerrados de Murcia con diseños inspirados en su entorno

MURCIA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los 17 aparcabicicletas cerrados de Murcia están cambiando de imagen. El Ayuntamiento ya está ejecutando su renovación, con nuevos diseños artísticos inspirados en los lugares donde se encuentran y trabajos de acondicionamiento que permitirán mejorar su estado y facilitar su uso.

La actuación, que supone una inversión de más de 36.000 euros, permitirá también mejorar el aspecto de los espacios públicos en los que están instalados. Los trabajos abarcan ocho aparcamientos tipo hangar y nueve tipo nave-ola, distribuidos por distintos puntos del municipio.

Además de renovar su apariencia, se están reparando los elementos deteriorados y mejorando las condiciones de unas instalaciones que ofrecen a los ciclistas espacios cerrados donde estacionar sus bicicletas con mayor seguridad.

El concejal de Movilidad, José Francisco Muñoz, ha destacado que "no queremos limitarnos a reparar estos aparcamientos. Estamos aprovechando su renovación para darles una imagen propia, vinculada a los barrios en los que se encuentran, de manera que también contribuyan a mejorar el aspecto de nuestras calles".

DISEÑOS QUE REFLEJAN LA IDENTIDAD DE CADA ENTORNO

Las nuevas pinturas incorporan motivos relacionados con la movilidad sostenible y elementos característicos de cada ubicación. De esta forma, los aparcabicicletas tendrán una imagen diferenciada y reconocible, vinculada a los espacios de los que forman parte.

Los ocho aparcamientos tipo hangar se encuentran en Santiago y Zaraíche, Alameda, El Puntal-Espinardo, el campus de la Universidad de Murcia, las inmediaciones de la UCAM, la estación de autobuses, Ronda Sur y la Ciudad de la Justicia.

Por su parte, los nueve módulos tipo nave-ola están situados en el Malecón, Jardín Chino, avenida de los Pinos, Pintor Pedro Flores, avenida Juan de Borbón, calle Sauce, avenida Rector José Loustau, San Basilio y Espinardo. Los trabajos artísticos abarcan las cuatro caras exteriores de los 17 aparcamientos y también las cubiertas de los ocho módulos tipo hangar.

INSTALACIONES MÁS CUIDADAS Y PLAZAS MEJOR ORGANIZADAS

La renovación va más allá de la pintura exterior. Los trabajos incluyen la limpieza de las instalaciones, la reparación de cerramientos y elementos metálicos deteriorados y la mejora de los espacios interiores.

En los ocho módulos tipo hangar se están acondicionando las estructuras metálicas, que se repintan con el verde identificativo de la Oficina Municipal de la Bicicleta. En los nueve aparcamientos tipo nave-ola se contemplan reparaciones puntuales y la renovación de la pintura interior de cuatro de ellos.

También se están numerando 168 plazas de estacionamiento, lo que facilitará su identificación y la organización de los espacios asignados a los usuarios. Los trabajos se desarrollan mediante dos contratos que ya están en ejecución, ambos con un plazo de 27 días naturales desde su adjudicación.

Muñoz ha subrayado que "queremos que quienes se desplazan en bicicleta tengan lugares adecuados y protegidos donde dejarla. Por eso estamos actuando sobre toda esta red de aparcamientos, porque tan importante como crear nuevas infraestructuras es conservar en buenas condiciones las que ya tenemos".