El Ayuntamiento de Murcia y la UMU impulsan la Cátedra 'Alianzas para la Convivencia' para prevenir el acoso escolar

Presentación de la Cátedra 'Alianzas para la Convivencia' - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia y la Universidad de Murcia pondrán en marcha la nueva Cátedra 'Alianzas para la Convivencia', una iniciativa estratégica que refuerza el compromiso institucional con la prevención del acoso escolar, la lucha contra la discriminación y la promoción de entornos educativos seguros e inclusivos. El convenio, aprobado por la Junta de Gobierno municipal, ha sido formalizado por la concejala de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López, y la vicerrectora de Formación Continua, Vanesa Valero.

La creación de esta cátedra supone un paso cualitativo en la acción pública municipal, al incorporar de forma estructural la investigación, la transferencia de conocimiento y la evaluación de políticas públicas como pilares esenciales para avanzar en la convivencia. La iniciativa permitirá desarrollar programas formativos, estudios, acciones de sensibilización y asesoramiento técnico, dirigidos a profesionales, comunidad educativa y administraciones públicas, según han informado desde el Consistorio.

"La convivencia no se trabaja únicamente reaccionando ante los conflictos, sino anticipándose a ellos, trabajando desde la prevención, la educación en valores y la generación de entornos seguros desde edades tempranas", ha señalado Belén López. En este sentido, la edil ha destacado que esta cátedra "nace con vocación de convertirse en un espacio de colaboración estable entre universidad, administración y sociedad, alineando el conocimiento científico con la toma de decisiones públicas".

Entre sus principales líneas de actuación destacan la investigación y análisis sobre convivencia, acoso escolar y delitos de odio; formación especializada para docentes, técnicos y profesionales; elaboración de informes y evaluación de políticas públicas; desarrollo de campañas de sensibilización social, y apoyo técnico al Ayuntamiento en programas educativos y de convivencia.

Además, la cátedra se integrará en redes de conocimiento ya existentes, como el Observatorio Regional contra los Delitos de Odio (ORDEO), en colaboración con la Universidad de Murcia y la Guardia Civil, reforzando la coordinación institucional y el enfoque integral en la prevención.

Asimismo, esta iniciativa tendrá una clara proyección internacional, con la participación en programas europeos junto a otras universidades, lo que permitirá situar a Murcia como referente en innovación educativa y políticas públicas de convivencia.

PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR

La puesta en marcha de la cátedra se enmarca en una estrategia municipal integral y sostenida en el tiempo que el Ayuntamiento de Murcia desarrolla a través de la oferta educativa #MurciaMiCiudadEnseña y la Red "ConVIVENCIAS en positivo", que lidera a nivel nacional dentro de la Red Estatal de Ciudades Educadoras.

Así, durante el curso 2025-2026, la Concejalía ha impulsado más de una decena de programas y actuaciones específicas dirigidas a alumnado, profesorado y familias, configurando un modelo preventivo innovador y transversal.

Entre las principales iniciativas se encuentra el III Encuentro Intercentros contra el AcosoEscolar, que ha contado con más de 40 centros y 2.000 alumnos, y en el que destacan los clubes de lectura juveniles #NadieInvisible y #CreoREDES, con cerca de 600 estudiantes, así como los talleres "Mejor sin Violencia - Aprende a Convivir", con 630 alumnos de Primaria y ESO, las charlas de Policía Nacional sobre riesgos digitales en bibliotecas municipales, el cinefórum 'La ciencia en la gran pantalla', con 417 alumnos, el concurso teatral School Talent On Stage o el Festival audiovisual #YoLoCORTO, que convierte al alumnado en agente activo de sensibilización.

De este modo, estas actuaciones integran educación emocional, pensamiento crítico, alfabetización digital y participación juvenil, abordando el acoso escolar desde una perspectiva preventiva, comunitaria y adaptada a la realidad social y tecnológica del alumnado.

Con 'Ciudad Comprometida contra el Acoso Escolar' esta cátedra "consolida una línea de trabajo que sitúa la convivencia, el bienestar emocional y la educación en valores en el centro de la política educativa municipal", han señalado.

"Con esta iniciativa, Murcia da un paso más hacia un modelo de ciudad educadora que no solo interviene ante los conflictos, sino que anticipa, previene y construye comunidad, apoyándose en el conocimiento científico, la innovación y la colaboración institucional", ha concluido la edil de Educación y Atención a la Ciudadanía.