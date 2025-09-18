El Ayuntamiento refuerza accesibilidad, seguridad y transporte en las Fiestas de Carthagineses y Romanos

La alcaldesa, Noelia Arroyo, durante su visita al campamento festero - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 18 (EUROPA PRESS)

Cartagena se prepara para una nueva edición de las Fiestas de Carthagineses y Romanos, declaradas de Interés Turístico Internacional, con un plan municipal que incluye medidas en infraestructuras, accesibilidad, seguridad, transporte y embellecimiento urbano, según informaron fuentes municipales en un comunicado

"Cartagena está preparada para acoger sus fiestas internacionales, que junto a nuestra Semana Santa, son un orgullo porque representan nuestra historia y tradición", ha señalado la alcaldesa, Noelia Arroyo en el tradicional encuentro que la Federación de Tropas y Legiones convoca en los días previos al inicio de las fiestas y posterior visita al campamento festero.

Arroyo ha destacado el "esfuerzo, entrega y creatividad" de los festeros y ha añadido que el nuevo recinto festero, cuyo proyecto diseñarán conjuntamente las áreas de Infraestructuras y Festejos con la Federación de Tropas y Legiones, se incorporará en las cuentas municipales de 2026.

La regidora ha explicado que los trabajos municipales han incluido poda, siega y limpieza del recinto, la instalación de cuadros eléctricos y focos de refuerzo, la revisión de líneas eléctricas para las 50 casetas y el repintado de viales de acceso, además del acondicionamiento del recinto ferial.

Durante las fiestas, equipos de guardia atenderán cualquier incidencia de electricidad, agua o saneamiento.

Entre las novedades de este año figuran las mejoras en accesibilidad universal, como la incorporación de lengua de signos en los principales actos, señalización cognitiva y códigos Navilens en todas las casetas del campamento, un baño adaptado con entrada privada y camilla-cambiador, zonas reservadas en conciertos y desfiles, así como dos horas sin ruido en la feria y tramos de desfiles sin sonido para personas con espectro autista.

La seguridad contará con un dispositivo de más de un centenar de efectivos diarios, entre Policía Local, Bomberos y Protección Civil, reforzado este año con un 'punto azul' para menores, un 'punto violeta' para denuncias de agresiones sexuales, un punto de prevención de adicciones y un sistema de videovigilancia con reconocimiento facial en el campamento.

El transporte urbano será otro de los ejes centrales, ya que entre el 19 y el 28 de septiembre será gratuito para quienes acudan vestidos de festeros y también para todos los usuarios el 22 de septiembre, Día Mundial Sin Coches, y el 26 de septiembre, festivo local.

Además, se han ampliado frecuencias y se han reforzado los servicios nocturnos especiales desde la Alameda de San Antón.

La ciudad también lucirá un aspecto renovado con un jardín romano en Héroes de Cavite, una gran catapulta floral en la Plaza de España y la plantación de 13.000 flores y plantas en distintos jardines.

"Este año, por primera vez, Cartagena se embellece de manera singular para estar a la altura de unas fiestas que ya forman parte de nuestra identidad colectiva y que son un escaparate cultural y turístico de primer nivel", ha subrayado la alcaldesa.

El programa festivo se completa con actividades culturales, deportivas y gastronómicas, además de la tradicional campaña de donación de sangre.

Los festeros tendrán entrada gratuita a los museos y monumentos de Cartagena Puerto de Culturas, reforzando así la conexión entre fiesta, historia y patrimonio.

La alcaldesa ha afirmado que el esfuerzo económico del Ayuntamiento con las fiestas de Carthagineses y Romanos es similar al que se destina a la Semana Santa, "en torno a los 800.000 euros anuales", incluyendo la colaboración económica directa, el personal municipal, el acondicionamiento de espacios y las acciones de mejora.

Por último, ha dicho que le gustaría que "el primer acto de este hermanamiento fuera el desembarco de Tropas y Legiones en la Feria de Albacete, porque lo dijo su alcalde: el puerto de Cartagena es también el puerto de Albacete".